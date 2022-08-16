Уничтожили технику и живую силу: ВСУ нанесли 10 авиаударов по ВС РФ за прошедшие сутки (видео)

Под удар попали танковые колоны россиян реактивные системы залпового огня, бронированная техника, а также полевые склады с топливо-смазочными материалами и боеприпасами.

Украинские воздушные силы за прошедшие сутки совершили более 30 самолето-вылетов и нанесли более 10 авиаударов по позициям российских войск на юге и востоке Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге.

По его словам, украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство внутри государства, совершают огневое прикрытие для штурмовой, бомбардировочной и ударной авиации Сухопутных войск.

Игнат рассказал, что в результате 10 авиаударов украинской армии по стратегическим позициям россиян на юге и востоке была поражена техника и живая сила. Под удар попали танковые колоны ВС РФ, реактивные системы залпового огня, бронированная техника, а также полевые склады с топливо-смазочными материалами и боеприпасами.

Кроме того, Юрий Игнат отметил, что российская авиация снизила активность и по-прежнему не залетает в зону действия украинской системы противовоздушной обороны. Спикер командования рассказал, что за последние 3-4 дня наблюдается снижение активности российской авиации, однако она все равно продолжает наносить удары по украинским позициям.

Напомним, 16 августа в ВСУ также рассказали, что не исключают массированные удары по Украине из Беларуси. По данным командования, Россия также сосредоточила вокруг Украины почти 800 единиц боевой авиации — 430 самолетов и 360 вертолетов.

15 августа в Генштабе рассказали, что украинская авиация нанесла удары по позициям российских войск и уничтожила свыше 15 единиц бронетехники и солдат. Благодаря прикрытию истребителей, штурмовики и бомбардировщики нанесли несколько ударов по российским военным объектам.