Знищили техніку та живу силу: ЗСУ завдали 10 авіаударів по ЗС РФ за минулу добу (відео)

Під удар потрапили танкові колони росіян, реактивні системи залпового вогню, броньована техніка, а також польові склади з паливо-мастильними матеріалами та боєприпасами.

Українські повітряні сили минулої доби здійснили понад 30 літако-вильотів і завдали понад 10 авіаударів по позиціям російських військ на півдні та сході України. Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на брифінгу.

За його словами, українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір усередині держави, здійснюють вогневе прикриття для штурмової, бомбардувальної та ударної авіації Сухопутних військ.

Ігнат розповів, що в результаті 10 авіаударів української армії зі стратегічних позицій росіян на півдні та сході було уражено техніку та живу силу. Під удар потрапили танкові колони ЗС РФ, реактивні системи залпового вогню, броньована техніка, а також польові склади з паливо-мастильними матеріалами та боєприпасами.

Крім того, Юрій Ігнат зазначив, що російська авіація знизила активність і, як і раніше, не залітає в зону дії української системи протиповітряної оборони. Спікер командування розповів, що за останні 3-4 дні спостерігається зниження активності російської авіації, проте вона все одно продовжує завдавати ударів по українським позиціям.

Нагадаємо, 16 серпня у ЗСУ також розповіли, що не виключають масованих ударів по Україні з Білорусі. За даними командування, Росія також зосередила навколо України майже 800 одиниць бойової авіації — 430 літаків та 360 вертольотів.

15 серпня в Генштабі розповіли, що українська авіація завдала ударів по позиціях російських військ і знищила понад 15 одиниць бронетехніки та солдатів. Завдяки прикриттю винищувачів, штурмовики та бомбардувальники завдали кількох ударів по російським військовим об'єктам.