Солдаты РФ под пытками отобрали у жителя Херсона Instagram и рассылали фейки, — CNN

В конце апреля Игоря Кураяна освободили в ходе обмена пленными. В своем интервью он рассказал, как российские солдаты выкручивали пальцы плоскогубцами, били дубинками, как взломали его соцсети и выставляли предателем.

До начала острой фазы войны в Украине 55-летний житель Херсона Игорь Кураян делился в соцсетях своими роликами, посвященными садоводству. В его ленте были пальмы, бамбук, гранаты, авокадо, которые он выращивал в своем саду, садовод называл его "сказочным". Об этом сообщает CNN.

[ + – ] Пост на странице жителя Херсона.

25 февраля в его ленте появилось селфи, на котором он с ружьем в руках говорил о том, что вступил в территориальную оборону. Спустя несколько недель российские войска захватили Херсон и похитили Кураяна. С его слов, он поливал цветы в своем магазине, когда русские солдаты вытащили его на улицу и запихнули в фургон.

[ + – ] Гранатовое дерево, которое вырастил садовод-любитель из Херсона.

Спустя некоторое время на его страницах в Facebook и Instagram, а также в новом аккаунте в TikTok стал появляться совсем другой контент. Поначалу похитители пытались представить его как патриота, публиковали фото, на которых он возил помощь украинских силам на Донбасс. На одном из видео он вместе с двумя людьми со скрытыми лицами, флагами Украины и "Правого сектора" заявляет, что Херсон оккупирован, протесты бесполезны, а тероборона расформирована. На еще одной записи он призвал правительство Зеленского и сограждан сложить оружие.

"Они стали пользоваться соцсетями моего отца. Они заметили его активность в Facebook… Зарегистрировали ему TikTok — а он даже не знал, что это такое. Они использовали его как марионетку", — объяснила дочь похищенного садовода, 23-летняя журналистка, которая выехала из Украины с началом масштабного вторжения РФ.

В конце апреля Кураяна освободили после обмена пленных. В интервью по шифрованной видеосвязи он рассказал журналистам, как российские солдаты его пытали — выкручивали пальцы плоскогубцами и избивали дубинками, — как взломали его соцсети и выставляли предателем.

"Россияне предложили мне предать Украину, сотрудничать с ними. Вначале они хотели показать, мол, смотрите, вот патриот, который предал свою страну", — объяснил он, добавив, что затем был поворот в том, как они собирались использовать его соцсети. Они сказали, что он известный человек в Херсоне и предложили стать мэром.

Новые подходы росспропаганды

Российская пропаганда ищет новые подходы, пытаясь продвигать свои нарративы с помощью реальных личностей.

"Они могут брать в заложники реальных людей и делать все, что им захочется с их социальными сетями, виртуальным зеркалом реального человека", — объяснил Николай Балабан, замруководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Stratcom Centre UA) при Минкульте, который на протяжении нескольких лет исследовал российские стратегии по дезинформации.

"В плане ресурсах, это намного дороже и сложнее, потому что нужны специальные люди, которые бы работали с заложниками, такими как Игорь Кураян, это не так просто, как создать фейковые аккаунты и бот-фермы", — пояснил Балабан.

Журналисты обнаружили по меньшей мере пять похищенных украинцев, чьи аккаунты в Facebook распространяли сообщения в поддержку российской войны в Украине, или же публиковали пропагандистские видео в соцсетях. Все эти люди — известные местные активисты, официальные лица или ветераны. Все они, в отличие от Кураяна, числятся пропавшими без вести, по словам родственников и друзей.

Ответ Facebook

Вместе с тем, эти тревожные случаи в компании Meta не считают устойчивой тенденцией, а советуют просто использовать двухфакторную аутентификацию для большей защиты пользователей в Украине, чьи аккаунты с большей вероятностью могут взламывать.

Ранее Фокус сообщал, что преподаватель из-под Киева рассказал о пытках в плену. По словам преподавателя и бизнесмена Олега Москаленко из Бучанского района, он опрометчиво решил вернулся за документами из Польши, где был взят в плен российскими военными. На допросах его избивали прикладами автоматов и отрезали пальцы.

Напомним, что в Англии беженцам из Украины вернули собаку, которую украли спустя примерно неделю после приезда. Камеры видеонаблюдения помогли найти машину, в которую похитители посадили питомца.