У Херсоні викрали 55-річного садівника та розсилали пропаганду через його Instagram, — CNN

Наприкінці квітня Ігоря Кураяна звільнили під час обміну полоненими. У своєму інтерв'ю він розповів, як російські солдати викручували пальці плоскогубцями, били палицями, як зламали його соцмережі та виставляли зрадником.

До початку гострої фази війни в Україні 55-річний житель Херсона Ігор Кураян ділився у соцмережах своїми роликами, присвяченими садівництву. У його стрічці були пальми, бамбук, гранати, авокадо, які він вирощував у своєму саду, садівник називав його "казковим". Про це повідомляє CNN.

[ + – ] Допис на сторінці жителя Херсона.

25 лютого в його стрічці з'явилося селфі, на якому він зі рушницею в руках говорив про те, що вступив у територіальну оборону. За кілька тижнів російські війська захопили Херсон і викрали Кураяна. За його словами, він поливав квіти у своєму магазині, коли російські солдати витягли його на вулицю і запхали у фургон.

[ + – ] Гранатове дерево, яке виростив садівник-аматор із Херсона

Через деякий час на його сторінках у Facebook та Instagram, а також у новому обліковому записі в TikTok почав з'являтися зовсім інший контент. Спочатку викрадачі намагалися подати його як патріота, публікували фото, на яких він возив допомогу українським силам на Донбас. На одному з відео він разом із двома людьми з прихованими обличчями, прапорами України та "Правого сектору" заявляє, що Херсон окуповано, протести марні, а тероборону розформовано. На ще одному записі він закликав уряд Зеленського та співгромадян скласти зброю.

"Вони стали користуватися соцмережами мого батька. Вони помітили його активність у Facebook... Зареєстрували йому TikTok — а він навіть не знав, що це таке. Вони використали його як маріонетку", — пояснила дочка викраденого садівника, 23-річна журналістка, яка виїхала з України з початком масштабного вторгнення РФ.

Наприкінці квітня Кураяна звільнили після обміну полонених. В інтерв'ю по шифрованому відеозв'язку він розповів журналістам, як російські солдати його катували — викручували пальці плоскогубцями та били палицями, — як зламали його соцмережі та виставляли зрадником.

"Росіяни запропонували мені зрадити Україну, співпрацювати з ними. Спочатку вони хотіли показати, мовляв, дивіться, ось патріот, який зрадив свою країну", — пояснив він, додавши, що потім був поворот у тому, як вони збиралися використовувати його соцмережі. Вони сказали, що він відомий чоловік у Херсоні та запропонували стати мером.

Нові підходи роспропаганди

Російська пропаганда шукає нових підходів, намагаючись просувати свої наративи за допомогою реальних особистостей.

"Вони можуть брати в заручники реальних людей і робити все, що їм заманеться з їхніми соціальними мережами, віртуальним дзеркалом реальної людини", — пояснив Микола Балабан, заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Stratcom Centre UA) при Мінкульті, який протягом кількох років років досліджував російські стратегії щодо дезінформації.

"У плані ресурсів, це набагато дорожче та складніше, тому що потрібні спеціальні люди, які працювали б із заручниками, такими як Ігор Кураян, це не так просто, як створити фейкові акаунти та бот-ферми", — пояснив Балабан.

Журналісти помітили щонайменше п'ять викрадених українців, чиї акаунти у Facebook розповсюджували повідомлення на підтримку російської війни в Україні, або ж публікували пропагандистські відео у соцмережах. Усі ці люди — відомі місцеві активісти, офіційні особи чи ветерани. Усі вони, на відміну від Кураяна, вважаються зниклими безвісти, за словами родичів і друзів.

Відповідь Facebook

Разом із тим ці тривожні випадки в компанії Meta не вважають стійкою тенденцією, а радять просто використовувати двофакторну автентифікацію для більшого захисту користувачів в Україні, чиї акаунти з більшою ймовірністю можуть зламувати.

Раніше Фокус повідомляв, що викладач з-під Києва розповів про тортури у полоні. За словами викладача та бізнесмена Олега Москаленка з Бучанського району, він необачно вирішив повернутися за документами з Польщі, де його взяли в полон російські військові. На допитах його били прикладами автоматів і відрізали пальці.

Нагадаємо, що в Англії біженцям з України повернули собаку, якого вкрали приблизно через тиждень після приїзду. Камери відеоспостереження допомогли знайти машину, в яку викрадачі посадили вихованця.