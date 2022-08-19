Донбасс остается самой горячей точкой на карте российско-украинской войны, – военный эксперт

По словам Сергея Грабского, хоть российские оккупанты и смещают акценты на южное направление, там пока нет широкомасштабных боевых действий.

Российская Федерация не прекращает попыток выполнить задачу своей так называемой "специальной военной операции", то есть захватить территорию Донецкой и Луганской области. Об этом в интервью Фокусу сказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Противник смещает акценты на юг. Там мы еще не видим широкомасштабных боевых действий, но понимаем, что к ним он может прибегнуть в будущем. Поэтому Донбасс остается самой горячей точкой на карте российско-украинской войны", – объясняет он.

При этом количество направлений наступления не увеличилось – противник просто пытается нащупать слабое место в обороне Украины, чтобы прорваться через него для достижения своих целей.

"Поэтому, если несколько недель назад мы говорили о треугольнике Славянск-Северск-Бахмут, то сегодня мы говорим об изменении таких основных усилий на Бахмут-Авдеевку-Марьинку", — сказал Грабский.

По его словам, противник отчаянно пытается добиться какого-то результата, но для него это будет достаточно сложно, учитывая, что он пытается наступать в зоне украинской обороны, которую ВСУ готовили не один год.

"Именно поэтому за последние три недели, не только мое наблюдение, но и наблюдение наших коллег с Запада, противнику удалось на отдельных направлениях продвинуться лишь на десять километров, — отмечает эксперт. — Что, с одной стороны, говорит об отчаянной интенсивности боевых действий, а с другой – о том, что ему не удается продвинуться так, как он хотел бы, и выполнить задачи своей операции. Поэтому тяжелые бои продолжаются".

Полное интервью Сергея Грабского Фокусу читайте по ссылке.