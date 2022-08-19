Донбас залишається найгарячішою точкою на карті російсько-української війни, — військовий експерт

За словами Сергія Грабського, хоч російські окупанти і зміщують акценти на південний напрямок, там поки що немає широкомасштабних бойових дій.

Російська Федерація не припиняє спроби виконати завдання своєї так званої "спеціальної воєнної операції", тобто захопити територію Донецької та Луганської області. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав військовий експерт Сергій Грабський.

"Противник зміщує акценти на південь. Там ми ще не бачимо широкомасштабних бойових дій, але розуміємо, що до них він може вдатися в майбутньому. Тому Донбас залишається найгарячішою точкою на карті російсько-української війни", — пояснює він.

При цьому кількість напрямків наступу не збільшилася — супротивник просто намагається знайти слабке місце в обороні України, щоб прорватися через нього для досягнення своїх цілей.

"Тому, якщо кілька тижнів тому ми говорили про трикутник Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, то сьогодні ми говоримо про зміну таких основних зусиль на Бахмут-Авдіївку-Мар'їнку", — сказав Грабський.

За його словами, противник відчайдушно намагається досягти якогось результату, але для нього це буде досить складно з огляду на те, що він намагається наступати в зоні української оборони, яку ЗСУ готували не один рік.

"Саме тому за останні три тижні, не лише моє спостереження, а й спостереження наших колег із Заходу, противнику вдалося на окремих напрямках просунутися лише на десять кілометрів, — зазначає експерт. — Що, з одного боку, говорить про відчайдушну інтенсивність бойових дій, а з іншого — про те, що йому не вдається просунутися так, як він хотів би, і виконати завдання своєї операції. Тому важкі бої продовжуються".

Повне інтерв'ю Сергія Грабського Фокусу читайте за посиланням.