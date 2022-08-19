Путин начал войну в Украине из-за обмана ФСБ, — The Washington Post

По данным журналистов, информаторам РФ в Киеве советовали собрать вещи, выехать из столицы на некоторое время, но оставить при себе ключи от киевских квартир, которые должны были занять российские "марионетки".

Расследование американских журналистов отчасти пролило свет на то, как работает зловещая российская спецслужба ФСБ. По сообщениям, которыми обменивались российские агенты, можно сделать вывод о том, насколько ошибочными были их оценки относительно положения дел в Украине, вероятности молниеносного свержения украинского правительства и возможности установления марионеточного режима в стране. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным журналистов, перед вторжением российским информаторам в Киеве советовали собрать вещи и выехать из столицы на некоторое время, но оставить при себе ключи от киевских квартир. Это говорит о том, насколько кремлевское руководство было уверено в успехе своего блицкрига, быстрой оккупации Украины и смещении правительства Зеленского.

Жилье информаторов должны были занять российские представители, с помощью которых Кремль планировать управлять Украиной.

Сопротивление Украины

ФСБ либо не понимало, насколько жестким будет сопротивление Украины, либо не задавались целью донести трезвые оценки до российского президента.

Вопреки данным соцопросов, свидетельствовавших о том, что значительная часть украинского населения готова сопротивляться вторжению российских войск, и что русских солдат не будут встречать как освободителей, ФСБ кормила кремлевское руководство радужными оценками относительно того, что жители Украины будут приветствовать войска РФ.

С чего началось вторжение в Украину

"Многое выдавалось за желаемое в том, что касается ГРУ и вооруженных сил РФ, но все началось с ФСБ", — сказал в интервью журналистам WP высокопоставленный сотрудник западной разведки, добавив, что у них было ощущение, что их будут встречать цветами.

Руководствуясь такими необъективными оценками, ФСБ составило план масштабного вторжения, предполагая, что правительство в Киеве падет за несколько дней, Зеленского убьют, захватят или же он будет в изгнании, что создаст политический вакуум, которым и воспользуются агенты ФСБ.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты из США потребовали как можно скорее передать Украине ракеты ATACMS. Ракетные системы для высокомобильных систем HIMARS с дальностью до 300 км позволили бы поражать цели в любой точке Украины, включая и Крым.

Напомним, что, по мнению Дмитрия Медведева, "операция" в Украине никому в ЕС не навредила. Российский чиновник хочет возобновления прежних отношений с Евросоюзом и европейских товаров в российских магазинах.