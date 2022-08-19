Путін розпочав війну в Україні через обман ФСБ, — The Washington Post

За даними журналістів, інформаторам РФ у Києві радили зібрати речі, виїхати зі столиці на деякий час, але залишити при собі ключі від київських квартир, які мали зайняти російські "маріонетки".

Розслідування американських журналістів частково пролило світло на те, як працює зловісна російська спецслужба ФСБ. За повідомленнями, якими обмінювалися російські агенти, можна зробити висновок про те, наскільки помилковими були їх оцінки стану справ в Україні, ймовірності блискавичного повалення українського уряду та можливості встановлення маріонеткового режиму в країні. Про це повідомляє The Washington Post.

За даними журналістів, перед вторгненням російським інформаторам у Києві радили зібрати речі та виїхати зі столиці на деякий час, але залишити при собі ключі від київських квартир. Це говорить про те, наскільки кремлівське керівництво було впевнене в успіху свого бліцкригу, швидкої окупації України та усунення уряду Зеленського.

Житло інформаторів мали зайняти російські представники, за допомогою яких Кремль плануватиме, як керувати Україною.

Опір України

ФСБ або не розуміла, наскільки жорстким буде опір України, або не мала на меті донести тверезі оцінки до російського президента.

Попри дані соцопитувань, які свідчили про те, що значна частина українського населення готова чинити опір вторгненню російських військ, і що російських солдатів не зустрічатимуть як визволителів, ФСБ годувала кремлівське керівництво райдужними оцінками того, що жителі України вітатимуть війська РФ.

З чого почалося вторгнення в Україну

"Багато чого видавалося за бажане в тому, що стосується ГРУ та збройних сил РФ, але все почалося з ФСБ", — сказав в інтерв'ю журналістам WP високопоставлений співробітник західної розвідки, додавши, що вони мали відчуття, що їх зустрічатимуть квітами.

Керуючись такими необ'єктивними оцінками, ФСБ склало план масштабного вторгнення, припускаючи, що уряд у Києві впаде за кілька днів, Зеленського вб'ють, захоплять або він буде у вигнанні, що створить політичний вакуум, яким і скористаються агенти ФСБ.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти зі США вимагали якнайшвидше передати Україні ракети ATACMS. Ракетні системи для високомобільних систем HIMARS з дальністю до 300 км дозволили б вражати цілі в будь-якій точці України, включаючи Крим.

Нагадаємо, що, на думку Дмитра Медведєва, операція в Україні нікому в ЄС не зашкодила. Російський чиновник хоче поновлення колишніх відносин з Євросоюзом та європейських товарів у російських магазинах.