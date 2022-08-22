Расследователи идентифицировали оккупантов, снявших себя на телефон под Харьковом (видео)

Сооснователь группы InformNapalm Ираклий Комахидзе опубликовал имена и ссылки на социальные сети шести мародеров из России, "засветившихся" в селе Циркуны из-за украденного мобильного телефона.

Сооснователь группы независимых расследователей InformNapalm Ираклий Комахидзе опубликовал имена и ссылки на страницы в социальных сетях шести российских мародеров, снимавших себя на украденный телефон во время оккупации села Циркуны в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

"В выходные на многих Телеграм[-каналах] появилось видео с российскими оккупантами-мародерами, которые снимали себя на украденный телефон жительницы Циркунов Харьковской области. Цирк в том, что эти клоуны даже не сообразили, что все отснятое сохранилось в Google-хранилище. Отмечено, что хозяйка телефона передала все материалы в правоохранительные органы, которые якобы уже идентифицировали бандитов (чему нет подтверждений)", – говорится в сообщении.

Расследователи подчеркивают, что публикуют данные о российских военных, чтобы украинские правоохранители смогли продолжить свое расследование.

Так, InformNapalm дает следующую информацию по опознанным россиянам:

Лейтенант Владислав Соколов, страничка в соцсети удалена. Контрактник Владислав Привалов, страничка в соцсетях. Контрактник Руслан Шехмаметьев, страничка в соцсетях, активен. Контрактник Максим Вешняков, страничка в соцсетях, активен. Контрактник Владислав Барвит, страничка в соцсетях. Контрактник Виталий “Газманов” Назаров, страничка в соцсети удалена.

Напомним, жительница села Циркуны в Харьковской области, выехавшая из села, увидела, что в ее хранилище в Google Photo стали появляться фотографии и видеоролики, на которых запечатлены неизвестные ей мужчины в военной форме. На видео было видно, что россияне выломали двери, вломились в дом к украинке и занимались там мародерством. Среди прочего, военные РФ украли и мобильный телефон, на который и стали снимать свои преступления. При этом солдаты не отключили функцию автоматического сохранения файлов в облачном хранилище, так что все их "подвиги" в Циркунах теперь есть в открытом доступе в интернете.