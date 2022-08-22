Розслідувачі ідентифікували окупантів, які зняли себе на телефон під Харковом (відео)

Співзасновник групи InformNapalm Іраклій Комахідзе опублікував імена та посилання на соціальні мережі шести мародерів з Росії, які "засвітилися" в селі Циркуни через вкрадений мобільний телефон.

Співзасновник групи незалежних розслідувачів InformNapalm Іраклі Комахідзе опублікував імена та посилання на сторінки в соціальних мережах шести російських мародерів, які знімали себе на вкрадений телефон під час окупації села Циркуни на Харківщині. Про це повідомляється в Telegram-каналі організації.

"У вихідні на багатьох Телеграм[-каналах] з'явилося відео з російськими окупантами-мародерами, які знімали себе на вкрадений телефон мешканки Циркунів Харківської області. Цирк у тому, що ці клоуни навіть не зрозуміли, що все зняте збереглося в Google-сховищі. Зазначено, що господарка телефону передала всі матеріали до правоохоронних органів, які нібито вже ідентифікували бандитів (чому немає підтверджень)", – йдеться в повідомленні.

Розслідувачі наголошують, що публікують дані щодо російських військових, щоб українські правоохоронці змогли продовжити своє розслідування.

Так, InformNapalm дає наступну інформацію щодо впізнаних росіян:

Лейтенант Владислав Соколов, сторінку в соцмережі видалено. Контрактник Владислав Привалов, сторінка у соцмережах. Контрактник Руслан Шехмаметьев, сторінка в соцмережах, активний. Контрактник Максим Вешняков, сторінка у соцмережах, активний. Контрактник Владислав Барвіт, сторінка у соцмережах. Контрактник Віталій "Газманов" Назаров, сторінку в соцмережі видалено.

Нагадаємо, мешканка села Циркуни на Харківщині, яка виїхала з села, побачила, що в її сховищі в Google Photo стали з'являтися фотографії та відеоролики, на яких зафіксовані невідомі їй чоловіки у військовій формі. На відео було видно, що росіяни виламали двері, вдерлися до будинку до українки і займалися там мародерством. Серед іншого військові РФ вкрали і мобільний телефон, на який і почали знімати свої злочини. Водночас солдати не відключили функцію автоматичного збереження файлів у хмарному сховищі, тому всі їхні "подвиги" в Циркунах тепер є у відкритому доступі в інтернеті.