Забули про Google: окупанти вкрали телефон та зняли компромат на себе (фото, відео)

Через те, що російські солдати забули відключити функцію автоматичного збереження файлів у хмарному сховищі, їхні подвиги стали відомі власниці телефону та поліції.

Евакуювавшись з України, мешканка села Циркуни звернула увагу, що в її сховищі в Google Photo стали з'являтися фотографії та відеоролики, на яких знято невідомих їй чоловіків у військовій формі, повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Ці кадри показували, як російські солдати пиячили та розважалися в будинку українки, де оселилися під час окупації села.

"Зламані двері, купа викраденої техніки, зниклий одяг — чоловічий і жіночий, зокрема спідня білизна. І, звичайно — пральна машина. Все це — стандартний почерк нелюдів, які прийшли на нашу землю творити біду, — зазначив Болвінов. — Свої фото рашисти робили на викрадену техніку, а мізків відключити хмарне сховище не вистачило”.

За словами поліцейського, окупантів найбільше шокувала пляшка алкоголю зі скорпіоном та змією всередині.

Болвінов наголосив, що особи більшості російських солдатів вдалося встановити. Всі вони родом із великих міст — Москви, Курська, Нижнього Новгорода.

Як повідомлялося раніше, вдалося ідентифікувати російських солдатів, які звірствували в селі під Києвом. Вони робили фотографії на вкрадений телефон, який забули забрати із собою під час відступу з Київської області.

Нагадаємо, розслідувачі міжнародного проєкту Bellingcat ідентифікували бійця ЗС РФ, який катував і кастрував українського військовослужбовця.