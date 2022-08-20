Забыли о Google: оккупанты украли телефон и сняли компромат на себя (фото, видео)

Из-за того, что российские солдаты забыли отключить функцию автоматического сохранения файлов в облачном хранилище, их "подвиги" стали известны владелице телефона и полиции.

Эвакуировавшись из Украины, жительница села Циркуны обратила внимание, что в ее хранилище в Google Photo стали появляться фотографии и видеоролики, на которых запечатлены неизвестные ей мужчины в военной форме, сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Эти кадры показывали, как российские солдаты пьянствовали и развлекались в доме украинки, в котором поселились во время оккупации села.

"Сломанные двери, куча похищенной техники, пропавшая одежда — мужская и женская, в том числе нижнее белье. И, конечно – стиральная машина. Все это – стандартный почерк нелюдей, пришедших на нашу землю творить беду, — отметил Болвинов. — Свои фото рашисты делали на похищенную технику, а мозгов отключить облачное хранилище не хватило".

По словам полицейского, оккупантов больше всего шокировала бутылка алкоголя со скорпионом и змеей внутри.

Болвинов подчеркнул, что личности большинства российских солдат удалось установить. Все они родом из крупных городов – Москвы, Курска, Нижнего Новгорода.

Как сообщалось ранее, удалось идентифицировать российских солдат, которые зверствовали в селе под Киевом. Они делали фотографии на украденный телефон, который забыли забрать с собой при отступлении из Киевской области.

Напомним, расследователи международного проекта Bellingcat идентифицировали бойца ВС РФ, который пытал и кастрировал украинского военнослужащего.