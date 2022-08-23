"Ядерное не сразу, есть кинжалы": в РФ назвали 3 цели для ударов по Британии (видео)

По словам пропагандиста Игоря Коротченко, если британская "солдатня" высадится в Украине и будет воевать против российских войск, в РФ оставляют за собой право для любых ответных действий.

Российский пропагандист Игорь Коротченко заявил, что в РФ не хотят воевать с Великобританией, но если британские солдаты будут участвовать в войне в Украине против российских войск, тогда российское руководство воспользуется якобы имеющимся у них правом на любые ответные действия, передает Newsweek.

"Россия не желает и не хочет войны с Великобританией, но если британская солдатня высадится в Украине и вступит в боевые действия против российских вооруженных сил, мы оставляем за собой право для любых действий", — заявил пропагандист.

Он добавил, что, если какая-либо из стран НАТО направит в Украину войска, это даст Кремлю право на ответный удар, в т.ч. и привентивный. Коротченко уточнил, что необходимости в ядерных ударах нет, вместо этого могут применяться сверхзвуковые ракеты типа "кинжал".

[ + – ] В РФ предупредили об ударах "кинжалами".

Первая цель

Главной целью РФ будет здание британского Минобороны на лондонской улице Уайтхолл, где, как считают в Кремле, британское руководство составляет планы войны против РФ. При этом Москва не будет наносить удары по гражданским объектам ни при каком сценарии, хотя здание британского Минобороны как раз и расположено в окружении гражданских объектов и других правительственных зданий.

Вторая цель

Следующей целью станут военные базы на британских островах, где, как считают россияне, сосредоточено ядерное оружие.

Центры принятия решений

РФ также будет наносить удары по так называемым центрам принятия решений в Лондоне, но Коротченко не уточнил, по каким именно. При этом он не считает это угрозами, а правом на самооборону.

Ранее Фокус сообщал, что дела у российских войск в Украине будут идти все хуже. Такое заявление сделал американский генерал Барри МакКэффри.

Напомним, что здоровье Путина резко ухудшилось, он больше не проводит встречи. Президент РФ уже не в состоянии лично участвовать в больших мероприятиях и уйдет на "удаленку", воспользовавшись ростом заболеваемости COVID-19 как предлогом.