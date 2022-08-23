"Ядерна не відразу, є кинджали": у РФ назвали 3 цілі для ударів по Британії (відео)

За словами пропагандиста Ігоря Коротченка, якщо британська "солдатня" висадиться в Україні і воюватиме проти російських військ, у РФ залишають за собою право для будь-яких дій у відповідь.

Російський пропагандист Ігор Коротченко заявив, що у РФ не хочуть воювати з Великобританією, але якщо британські солдати братимуть участь у війні в Україні проти російських військ, тоді російське керівництво скористається нібито наявним у них правом на будь-які дії у відповідь, передає Newsweek.

"Росія не бажає і не хоче війни з Великою Британією, але якщо британська солдатня висадиться в Україні і вступить у бойові дії проти російських збройних сил, ми залишаємо за собою право для будь-яких дій", — заявив пропагандист.

Він додав, що, якщо якась із країн НАТО направить в Україну війська, це дасть Кремлю право на удар у відповідь, зокрема й на превентивний. Коротченко уточнив, що потреби в ядерних ударах немає, натомість можуть застосовуватися надзвукові ракети типу "кинжал".

[ + – ] У РФ попередили про удари "кинджалами"

Перша ціль

Головною ціллю РФ буде будівля британського Міноборони на лондонській вулиці Вайтголл, де, як вважають у Кремлі, британське керівництво складає плани війни проти РФ. Водночас Москва не завдаватиме ударів по цивільних об'єктах за жодного сценарію, хоча будівля британського Міноборони якраз і розташована в оточенні цивільних об'єктів та інших урядових будівель.

Друга ціль

Наступною ціллю стануть військові бази на британських островах, де, як вважають росіяни, зосереджено ядерну зброю.

Центри ухвалення рішень

РФ також завдаватиме ударів по так званих центрах прийняття рішень у Лондоні, але Коротченко не уточнив, по яких саме. Однак він не вважає це погрозами, а правом на самооборону.

Раніше Фокус повідомляв, що справи у російських військ в Україні йтимуть дедалі гірше. Таку заяву зробив американський генерал Баррі МакКефрі.

Нагадаємо, що здоров'я Путіна різко погіршилося, він більше не проводить зустрічі. Президент РФ вже не в змозі особисто брати участь у великих заходах і піде на "віддалення", скориставшись зростанням захворюваності на COVID-19 як привід.