"Воюющие за независимость знают ее вкус": Залужный поблагодарил защитников Украины (видео)

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что у независимости "вкус земли, крови, смерти и соленый вкус слез".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил защитников и защитниц Украины с Днем независимости страны. Соответствующее видео размещено на его странице в Facebook.

"Как можно почувствовать независимость? Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус земли, въедающейся в кожу. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез", – прокомментировал генерал.

Он также подчеркнул, что независимость – лежащая на плечах ответственность.

"Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти".

Главнокомандующий добавил, что у независимости есть и голос – голос предков, которые погибали в боях, ГУЛАГах и умирали во время Голодомора, а также голос детей, которые не выбирали место и время, где и когда им рождаться, но которым приходится жить во время войны.

"Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться. Спасибо вам, защитники и защитницы Украины! Я имею честь служить вместе с вами. Вечная память павшим героям! Вечная слава живым! Слава Украине!" – сказал Залужный.

Напомним, в День независимости с поздравлением к украинцем обратился президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что даже спустя шесть месяцев боевых действий, украинский народ остается свободным, а само государство — независимым. Глава государства отметил стойкость украинского народа и заверил, что Украина в результате одержит победу над оккупантом.