"Мы изменили историю": Зеленский обратился к украинцам в День Независимости (видео)

Президент отметил, что за последние полгода войска РФ вместо оваций со стороны украинцев слышали только "хлопки", а временно оккупированные Россией территории будут обязательно возвращены.

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил обращение, посвященное Дню Независимости. В 18-минутном видео, снятом на Майдане Независимости в Киеве, глава государства рассказал о том, как граждане объединились после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля, отметил стойкость украинского народа и заверил, что Украина в результате одержит победу над оккупантом. Соответствующий ролик появился в YouTube-канале президента в среду, 24 августа.

В начале своего обращения Зеленский отметил, что сегодня начался уже 182-й день полномасштабной войны и, спустя шесть месяцев боевых действий, украинский народ остается свободным, а само государство — независимым.

"Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должно было услышать слов "с Днем Независимости". 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина!" — сказал глава государства.

Президент отметил, что за последние шесть месяцев Украина выяснила, кто действительно готов ее поддержать в трудную минуту, а кто "переживает, чтобы террористы сохранили лицо".

"У нас еще не было "Хаймарсов", но были люди, которые готовы останавливать танки голыми руками. Нам не были готовы закрыть небо, но у нас были люди, которые были готовы закрыть собой родную землю. Украинский народ и его мужество вдохновили весь мир", — сказал глава государства.

Также Зеленский упомянул украинских бизнесменов, которые, несмотря на полномасштабную войну, выехали отдыхать на Лазурном берегу.

"Кто-то исчез. Не погиб, не умер, но растворился. Как человек, личность, гражданин как украинец. И это действительно тоже неплохая новость. Мы больше не будем мешать друг другу. Мы сделали выбор. Для кого-то Мариуполь. Для кого-то – Монако", — сказал президент.

Глава государства заверил, что украинский флаг в будущем будет "везде, где должен быть по праву" — в том числе, на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Враг думал, мы встретим цветами и шампанским. Вместо этого получил венки и коктейли Молотова. Ждал овации, а слышит "хлопки". Оккупант верил, что через несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Крещатике можно увидеть этот парад. Доказательство того, что вражеская техника может появиться в центре Киева только в таком виде. Сожжена, разрушена и уничтожена. Нам неважно, какая у вас армия, нам важно, какая у нас земля. Мы будем сражаться за нее до конца. Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа", — добавил президент.

Зеленский упомянул премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отметив, что украинцам ближе он, лидер королевства, говорящий по-английски, нежели русскоязычные захватчики.

"Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью – сохранение независимости и победа Украины! Мы объединились. С Днем Независимости, Украина! Слава Украине!" — резюмировал президент.

Отметим, что в опубликованном ролике фигурирует ребенок, который ранее принимал участие в видео, посвященных Дню Независимости-2021 и зимним праздникам. Теперь девочку засняли в сюжетах, связанных с полномасштабной войной.

Напомним, вчера, 23 августа, Зеленский, выступая на саммите Крымской платформы, заявил, что возвращение временно оккупированного российскими силами полуострова будет самым крупным антивоенным шагом в Европе.

Также мы писали, что Зеленский пригрозил россиянам мощным ответом в случае обстрела украинских городов в День Независимости.