"Ми змінили історію": Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)

Президент зазначив, що за останні пів року війська РФ замість овацій з боку українців чули лише "хлопки", а тимчасово окуповані Росією території будуть обов'язково повернуті.

Президент України Володимир Зеленський випустив звернення, присвячене Дню Незалежності. У 18-хвилинному відео, знятому на Майдані Незалежності у Києві, глава держави розповів про те, як громадяни об'єдналися після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого, зазначив стійкість українського народу та запевнив, що Україна зрештою переможе окупанта. Відповідний ролик з'явився в YouTube-каналі президента у середу, 24 серпня.

На початку свого звернення Зеленський зазначив, що сьогодні розпочався вже 182-й день повномасштабної війни і, через шість місяців бойових дій, український народ залишається вільним, а сама держава — незалежною.

"Пів року тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи та постріли. І 24 серпня не мала почути слів "з Днем Незалежності". 24 лютого нам говорили: у вас немає шансів. 24 серпня ми говоримо: з Днем Незалежності, Україна!" — сказав глава держави.

Президент зазначив, що за останні шість місяців Україна з'ясувала, хто справді готовий її підтримати у скрутну хвилину, а хто "переживає, щоб терористи зберегли обличчя".

"У нас ще не було "Хаймарсів", але були люди, які готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові закрити небо, але в нас були люди, які були готові закрити собою рідну землю. Український народ і його мужність надихнули весь світ", — сказав глава держави.

Також Зеленський згадав українських бізнесменів, які попри повномасштабну війну виїхали відпочивати на Лазурному березі.

"Хтось зник. Не загинув, не помер, але розчинився. Як людина, особистість, громадянин як українець. І це справді теж непогана новина. Ми більше не заважатимемо одне одному. Ми зробили вибір. Для когось Маріуполь. Для когось — Монако", — сказав президент.

Глава держави запевнив, що український прапор у майбутньому буде "скрізь, де має бути по праву", зокрема, на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

"Ворог думав, ми зустрінемо квітами та шампанським. Натомість отримав вінки та коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує "хлопки". Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей парад. Доказ того, що ворожа техніка може з'явитися в центрі Києва тільки в такому вигляді, спалена, зруйнована та знищена. Нам неважливо, яка в нас армія, нам важливо, яка в нас земля. Ми будемо боротися за неї до кінця. Що для нас є кінець війни? Раніше ми говорили: мир. Зараз ми говоримо: перемога", — додав президент.

Зеленський згадав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, зазначивши, що українцям ближче він, лідер королівства, який розмовляє англійською, ніж російськомовні загарбники.

"Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою — збереження незалежності та перемога України! Ми об'єдналися. З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні!" — резюмував президент.

Зазначимо, що в опублікованому ролику фігурує дитина, яка раніше брала участь у відео, присвячених Дню Незалежності-2021 та зимовим святам. Тепер дівчинку зняли в сюжетах, пов'язаних із повномасштабною війною.

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, Зеленський, виступаючи на саміті Кримської платформи, заявив, що повернення тимчасово окупованого російськими силами півострова буде найбільшим антивоєнним кроком у Європі.

Також ми писали, що Зеленський погрожував росіянам потужною відповіддю у разі обстрілу українських міст у День Незалежності.