"Ті, хто воєю за незалежність, знають її смак": Залужний подякував захисникам України (відео)

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що в незалежності "смак землі, крові, смерті та солоний смак сліз".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників та захисниць України з Днем Незалежності країни. Відповідне відео розміщено на його сторінці у Facebook.

"Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воює, знають її смак. Це смак землі, що в'їдається в шкіру. Смак крові та смерті, якою пройнято повітря. Солоний смак сліз", — прокоментував генерал.

Він також наголосив, що незалежність — відповідальність, яка лежить на плечах.

"Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і загиблі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в пам'яті".

Головнокомандувач додав, що незалежність має і голос — голос предків, які гинули в боях, ГУЛАГах та вмирали під час Голодомору, а також голос дітей, які не обирали місце та час, де і коли їм народжуватися, але яким доводиться жити під час війни.

"Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники та захисниці України! Я маю честь служити разом з вами. Вічна пам'ять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!" — сказав Залужний.

Нагадаємо, у День Незалежності із привітанням до українців звернувся президент країни Володимир Зеленський. Він наголосив, що навіть через шість місяців бойових дій український народ залишається вільним, а сама держава — незалежною. Глава держави відзначив стійкість українського народу та запевнив, що Україна в результаті здобуде перемогу над окупантом.