Украину ждет затяжная война на истощение с переменными боестолкновениями, — эксперт

По словам бывшего британского посла в РФ Родерика Лайна, Путин одержим Украиной. А конца войны не видно, нужно учитывать не только последние полгода, а 8,5 лет. Но при этом он не верит, что РФ выиграет войну, пока Запад будет поддерживать Украину.

По мере продолжения войны Путин будет предпринимать попытки разрушительного влияния на страны Запада. Об этом предупреждал бывший посол Великобритании в России сэр Родерик Лайн, передает Sky News.

По его словам, Путин будет пытаться разжечь новые конфликты на Балканах и на африканском континенте.

"Думаю, мы вполне можем увидеть, что русские будут еще более активны на востоке и севере Африки", — объяснил дипломат.

На определенном этапе российское руководство попытается заключить некое соглашение о прекращении огня в обмен на признание захваченных украинских территорий.

"Думаю, он будет использовать разные тактики, по мере того, как положение в Украине для его войск будет ухудшаться", — объяснил эксперт.

Интенсивность боевых действий будет снижаться, так как обе стороны сейчас достаточно истощены.

"Думаю, мы движемся к некоему тупику с переменными боестолкновениями на линии фронта и долгой, затяжной войной на истощение", — объяснил Лайн.

Когда закончится война в Украине?

Война в Украине, по прогнозу Родерика Лайна, будет затяжной. Путин был одержим Украиной и считал, что с помощью грубой силы может выиграть в военном конфликте.

"Конца действительно не видно. Это не только последние полгода. Война продолжается уже 8,5 лет. У Путина полная одержимость Украиной", — сказал он, добавив, что российский президент считает, что может выиграть войну на истощение.

"Он думает, что если продолжит громить Украину, восстановит свои войска, то в конечном итоге сможет победить. Но я не верю, что ему это удастся, пока Запад поддерживает Украину", — пояснил Лайн.

Напомним, что 25% россиян отказались смотреть телевизор из-за пропаганды. По опросам, снизился и процент поддерживающих войну в Украине. Сейчас таких россиян 55%, тогда как несколько месяцев назад за войну было 66%.

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