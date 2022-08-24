На Україну чекає затяжна війна на виснаження зі змінними бойовими зіткненнями, — експерт

За словами колишнього британського посла в РФ Родеріка Лайна, Путін одержимий Україною. А кінця війни не видно, треба враховувати не лише останні пів року, а 8,5 року. Але при цьому він не вірить, що РФ виграє війну, доки Захід підтримуватиме Україну.

У міру продовження війни Путін пробуватиме руйнівний уплив на країни Заходу. Про це попереджав колишній посол Великобританії в Росії сер Родерік Лайн, повідомляє Sky News.

За його словами, Путін намагатиметься розпалити нові конфлікти на Балканах і на африканському континенті.

"Думаю, ми цілком можемо побачити, що росіяни будуть ще активнішими на сході та півночі Африки", — пояснив дипломат.

На певному етапі російське керівництво намагатиметься укласти якусь угоду про припинення вогню в обмін на визнання захоплених українських територій.

"Думаю, він використовуватиме різні тактики в міру того, як становище в Україні для його військ погіршуватиметься", — пояснив експерт.

Інтенсивність бойових дій знижуватиметься, оскільки обидві сторони зараз досить виснажені.

"Думаю, ми рухаємося до якогось глухого кута зі змінними бойовими зіткненнями на лінії фронту й довгою, затяжною війною на виснаження", — пояснив Лайн.

Коли закінчиться війна в Україні?

Війна в Україні, за прогнозом Родеріка Лайна, буде затяжною. Путін був одержимий Україною і вважав, що за допомогою грубої сили може виграти у воєнному конфлікті.

"Кінця справді не видно. Це не лише останні пів року. Війна триває вже 8,5 року. У Путіна повна одержимість Україною", — сказав він, додавши, що російський президент вважає, що може виграти війну на виснаження.

"Він думає, що якщо продовжить громити Україну, відновить свої війська, то зрештою зможе перемогти. Але я не вірю, що йому це вдасться, доки Захід підтримує Україну", — пояснив Лайн.

Нагадаємо, що 25% росіян відмовилися дивитися телевізор через пропаганду. За опитуваннями, знизився й відсоток тих, хто підтримує війну в Україні. Наразі таких росіян 55%, тоді як кілька місяців тому за війну були 66%.

Раніше Фокус повідомляв, що Макрон заявив, що розпочата Росією війна вже переходить на територію Криму. За словами президента Франції, Росія порушила свої зобов'язання, підписані 30 років тому.