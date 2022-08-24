Европу ждет катастрофа, если война не закончится на условиях Зеленского, — Великобритания

По словам представителя британского Минобороны Джеймса Хиппи, возобновление отношений с РФ приведет к катастрофическим последствиям для безопасности и стоимости жизни европейцев. Произойдет это уже через несколько лет, а не через 15 или 20.

Возобновление отношений с РФ было бы катастрофой для безопасности евро-атлантической зоны и стоимости жизни граждан. Об этом предупредил представитель британского Минобороны Джеймс Хиппи, передает Sky News.

По его словам, возобновление прежних отношений с Россией было бы самым простым решением в том, что касается решения текущего кризиса, когда стоимость жизни резко возросла. Вместе с тем, он предупредил, что такой шаг отразится на безопасности Великобритании и других стран уже спустя несколько лет.

"Все, что я наблюдал за последние шесть месяцев, говорит мне о возможной катастрофе в Евроатлантической зоне. И это произойдет не через 10-15 или 20 лет, но в течение нескольких лет мы окажемся в положении, когда осмелевшая Россия во сто крат увеличит стоимость жизни, по сравнению с тем, что мы наблюдаем сегодня", — заявил эксперт, по мнению которого амбиции РФ могут распространяться за пределы Украины, например на балтийские страны НАТО.

Последствия войны в Украине

"Нам нужно поддержать Украину, чтобы все это закончилось на условиях Зеленского, потому что если мы этого не сделаем, то, какими бы ни были краткосрочные неудобства и издержки, мы создадим условия для угрозы безопасности Евроатлантики", — заявил представитель Минобороны Великобритании.

Ранее Фокус сообщал, что Украину ожидает длительная война на истощение с переменными боями на линии фронта. Конец войны пока не предвидится, и нужно учитывать не только последние полгода, а 8,5 лет.

Напомним, что, по мнению Дмитрия Медведева, Украина отказалась от мирного договора с Россией. Бывший президент РФ заявил, что гарантии безопасности Украине могло бы дать только соглашение с Россией.