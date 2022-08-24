На Європу чекає катастрофа, якщо війна не закінчиться на умовах Зеленського, — Великобританія

За словами представника британського Міноборони Джеймса Гіппі, поновлення відносин з РФ призведе до катастрофічних наслідків для безпеки та вартості життя європейців. Станеться це вже за кілька років, а не через 15 чи 20.

Відновлення відносин з РФ було б катастрофою для безпеки євроатлантичної зони та вартості життя громадян. Про це попередив представник британського Міноборони Джеймс Гіппі, повідомляє Sky News.

За його словами, відновлення колишніх відносин з Росією було б найпростішим рішенням щодо вирішення теперішньої кризи, коли вартість життя різко зросла. Водночас він попередив, що такий крок позначиться на безпеці Великобританії та інших країн уже через кілька років.

"Все, що я спостерігав за останні шість місяців, говорить мені про можливу катастрофу в Євроатлантичній зоні. І це станеться не через 10-15 або 20 років, але протягом кількох років ми опинимося в становищі, коли осміліла Росія в сто разів збільшить вартість життя, порівняно з тим, що ми спостерігаємо сьогодні", — заявив експерт, на думку якого амбіції РФ можуть поширюватися за межі України, наприклад, на балтійські країни НАТО.

Наслідки війни в Україні

"Нам потрібно підтримати Україну, щоб усе це закінчилося на умовах Зеленського, бо якщо ми цього не зробимо, то якими б не були короткострокові незручності та витрати, ми створимо умови для загрози безпеці Євроатлантики", — заявив представник Міноборони Великобританії.

Раніше Фокус повідомляв, що на Україну чекає тривала війна на виснаження зі змінними боями на лінії фронту. Кінець війни поки що не передбачається, і треба враховувати не лише останні пів року, а 8,5 років.

Нагадаємо, що, на думку Дмитра Медведєва, Україна відмовилася від мирного договору з Росією. Колишній президент РФ заявив, що гарантії безпеки Україні могла б дати лише угода з Росією.