ВСУ ударили по Каховскому мосту и системам ПВО в Новой Каховке, — ОК "Юг"

Российские войска пытались наступать на двух направлениях на юге Украины, однако ВСУ отбили атаки, а также с помощью авиации уничтожили склад боеприпасов ВС РФ.

Вооруженные силы Украины в очередной раз нанесли удар по Каховскому мосту в Херсонской области. Также был нанесен авиаудар по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке. Об этом рассказали в оперативном командовании "Юг".

Сообщается, что результаты ударов по мосту уточняются.

В ведомстве рассказали, что обстановка на южном фронте остается сложной и напряженной, однако контролируемой. Российские войска продолжают вести бои на занятых рубежах обороны. Однако существенных изменений в составе и положении подразделений ВС РФ не происходит.

Кроме того, оккупанты пытались наступать на Николаевском направлении. Вражеская ДРГ пыталась подойти к украинскому наблюдательному пункту возле Благодатного. Однако российских военных вовремя обнаружили и остановили огнем. ВС РФ понесли потери и отступили. Также военные российского мотострелкового подразделения пытались проводить штурмовые действия в районе Таврийского, однако безуспешно. С потерями ВС РФ ретировались.

В оперативном командовании добавили, что российские войска пытались компенсировать неудачи в наступлении ракетными и авиаударами. Шесть раз были обстреляны позиции ВСУ вертолетами и штурмовой авиацией. Военные утверждают, что обошлось без потерь.

Удары украинских военных

Украинская авиация нанесла 4 удара по районах сосредоточивания живой силы, вооружения и техники россиян в Бериславском районе, в частности, и по системах противовоздушной обороны в Новой Каховке.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по Каховскому мосту, результаты уточняются.

Армия Украины также ликвидировала 12 российских военных, 3 единицы бронированной техники и 1 склад с боеприпасами.

Напомним, 24 августа депутат Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что ВСУ нанесли удар по мосту на Каховской ГЭС. Местные жители сообщают, что мост сильно поврежден, теперь по нему не могут проезжать даже легковушки.

22 августа Хлань заявил, что в результате артиллерийских обстрелов ВСУ был окончательно выведен из строя Антоновский мост в Херсоне. Тогда он подчеркивал, что ВС РФ все еще могут перебрасывать технику через Каховский мост, однако в ограниченном количестве из-за сильных повреждений.