ЗСУ вдарили по Каховському мосту та системах ППО в Новій Каховці, — ОК "Південь"

Російські війська намагалися наступати на двох напрямках на півдні України, проте ЗСУ відбили атаки, а також за допомогою авіації знищили склад боєприпасів ЗС РФ.

Збройні сили України вкотре завдали удару по Каховському мосту в Херсонській області. Також було завдано авіаудару по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

Повідомляється, що результати ударів по мосту уточнюються.

У відомстві розповіли, що ситуація на південному фронті залишається складною і напруженою, проте контрольованою. Російські війська продовжують вести бої на зайнятих рубежах оборони. Проте істотних змін у складі та становищі підрозділів ЗС РФ не відбувається.

Окрім того, окупанти намагалися наступати на Миколаївському напрямку. Ворожа ДРГ намагалася підійти до українського наглядового пункту біля Благодатного. Проте російських військових вчасно помітили та зупинили вогнем. ЗС РФ зазнали втрат і відступили. Також військові російського мотострілецького підрозділу намагалися проводити штурмові дії у районі Таврійського, проте безуспішно. З втратами ЗС РФ ретирувалися.

В оперативному командуванні додали, що російські війська намагалися компенсувати невдачі в наступі ракетними й авіаударами. Шість разів були обстріляні позиції ЗСУ вертольотами та штурмовою авіацією. Військові стверджують, що обійшлося без втрат.

Удари українських військових

Українська авіація завдала 4 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки росіян у Бериславському районі, зокрема, і по системах протиповітряної оборони у Новій Каховці.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали ударів по Каховському мосту, результати уточнюються.

Армія України також ліквідувала 12 російських військових, 3 одиниці броньованої техніки та 1 склад із боєприпасами.

Нагадаємо, 24 серпня депутат Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що ЗСУ завдали удару по мосту на Каховській ГЕС. Місцеві жителі повідомляють, що міст сильно пошкоджений, тепер по ньому не можуть проїжджати навіть легковики.

22 серпня Хлань заявив, що внаслідок артилерійських обстрілів ЗСУ було остаточно виведено з ладу Антонівський міст у Херсоні. Тоді він наголошував, що ЗС РФ все ще можуть перекидати техніку через Каховський міст, проте в обмеженій кількості через сильні ушкодження.