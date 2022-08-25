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Военный Фокус Российско-украинская война

Эксперт рассказал, когда российские войска начнут уходить из Украины

Украинские военные уничтожают российские войска, выстрел из украинского танка фото,
Фото: Генштаб ВСУ | Украинские военные продолжают уничтожать российские войска с помощью западных технологий.

По оценкам британского аналитика Майкла Кларка, без масштабной мобилизации Россию начнут вытеснять с захваченных территории в первой половине 2023 года. Солдаты РФ останутся без самого необходимого, за исключением боеприпасов. Но даже запасов артиллерии у них остается на 20-24 месяца.

Бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк оценил время, в течение которого Путин еще сможет продолжать свою военную кампанию в Украине. Об этом сообщает Sky News.

Без официального объявления войны, которую в России стыдливо называют "специальной военной операцией", всеобщая мобилизация российских граждан будет невозможна.

Вместе с тем, в РФ вербуют осужденных граждан, которые отбывают тюремные сроки, а также жителей бедных регионов, откуда потенциальных новобранцев на войну заманивают деньгами.

Устаревшее вооружением вкупе с многочисленными сообщениями о падении морального духа среди россиян на передовой заставляет задаться вопросом о том, сколько еще путинские войска продержатся на текущем уровне.

Бунты в российских войсках

По словам профессора Кларка, на линии фронта в рядах ВС РФ наблюдается изрядное количество мятежей, что само по себе не остановит наступление.

Залп из HIMARS. выстрел из HIMARS фото,
Залп из HIMARS.

Российское военное командование предлагает значительные суммы (в 3-4 раза больше средней месячной зарплаты) для того, чтобы жителей РФ — даже без военной подготовки — подписывали так называемые краткосрочные контракты.

Ответ на вопрос о том, сколько продлится война в Украине, во многом зависит от политической воли. По мнению Майкла Кларка, кремлевское руководство продолжать бросать молодых людей на войну. Многие из них погибнут, а после них останутся только банковские счета.

Горящая российская военная техника. Горящая военная техника фото,
Горящая российская военная техника.

Когда закончится война в Украине?

"По моим оценкам, Россию начнут вытеснять с захваченных территории в первой половине следующего года из-за недостатка самого необходимого, в чем нуждается армия (за исключением разве что артиллерийских стволов и боеприпасов). Если, конечно, Минобороны РФ не проведет какую-либо масштабную мобилизацию", — объяснил аналитик.

MLRS M270, M270 фото,
Украинские военные на фоне MLRS M270.

"Даже запаса артиллерийских системах, по нашим оценкам, им хватит только на 20-24 месяцев", — объяснил Кларк.

Диктатор на излете

Вместе с тем, Путин настолько увлечен войной, что найдет способы для мобилизации резервов. Поэтому Россия, вероятно, продолжит жертвовать людьми и техникой ради продолжения военных действий. Даже несмотря на то, что украинские военные — численностью от 700 тыс. до 1 млн человек — продолжают их перемалывать с помощью западных технологий.

"Российская армия мирного времени насчитывала порядка 280 тыс. человек, плохо организованная и крайне коррумпированная. Поэтому Путину сейчас придется готовить страну к полномасштабной войне", — объяснил военный аналитик, добавив, что это безумие, но именно так и действуют диктаторы, когда теряют власть.

Напомним, что стало известно, на какие страны Путин нападет после Украины. По мнению Тины Хидашели, первой женщины, возглавившей грузинское Минобороны, Молдова и Грузия слишком малы, чтобы удовлетворить амбиции Путина, поэтому он будет наступать на близлежащие страны НАТО, о чем заявлял в своем декабрьском ультиматуме.

Ранее Фокус сообщал, что Украине стоит готовиться к длительной войне на истощение с переменными боями на передовой линии. По словам бывшего британского посла в РФ Родерика Лайна, Путин одержим войной в Украине, а конца ей не видно. Длится она не полгода, а 8,5 лет.