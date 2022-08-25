Эксперт рассказал, когда российские войска начнут уходить из Украины

По оценкам британского аналитика Майкла Кларка, без масштабной мобилизации Россию начнут вытеснять с захваченных территории в первой половине 2023 года. Солдаты РФ останутся без самого необходимого, за исключением боеприпасов. Но даже запасов артиллерии у них остается на 20-24 месяца.

Бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк оценил время, в течение которого Путин еще сможет продолжать свою военную кампанию в Украине. Об этом сообщает Sky News.

Без официального объявления войны, которую в России стыдливо называют "специальной военной операцией", всеобщая мобилизация российских граждан будет невозможна.

Вместе с тем, в РФ вербуют осужденных граждан, которые отбывают тюремные сроки, а также жителей бедных регионов, откуда потенциальных новобранцев на войну заманивают деньгами.

Устаревшее вооружением вкупе с многочисленными сообщениями о падении морального духа среди россиян на передовой заставляет задаться вопросом о том, сколько еще путинские войска продержатся на текущем уровне.

Бунты в российских войсках

По словам профессора Кларка, на линии фронта в рядах ВС РФ наблюдается изрядное количество мятежей, что само по себе не остановит наступление.

[ + – ] Залп из HIMARS.

Российское военное командование предлагает значительные суммы (в 3-4 раза больше средней месячной зарплаты) для того, чтобы жителей РФ — даже без военной подготовки — подписывали так называемые краткосрочные контракты.

Ответ на вопрос о том, сколько продлится война в Украине, во многом зависит от политической воли. По мнению Майкла Кларка, кремлевское руководство продолжать бросать молодых людей на войну. Многие из них погибнут, а после них останутся только банковские счета.

[ + – ] Горящая российская военная техника.

Когда закончится война в Украине?

"По моим оценкам, Россию начнут вытеснять с захваченных территории в первой половине следующего года из-за недостатка самого необходимого, в чем нуждается армия (за исключением разве что артиллерийских стволов и боеприпасов). Если, конечно, Минобороны РФ не проведет какую-либо масштабную мобилизацию", — объяснил аналитик.

[ + – ] Украинские военные на фоне MLRS M270.

"Даже запаса артиллерийских системах, по нашим оценкам, им хватит только на 20-24 месяцев", — объяснил Кларк.

Диктатор на излете

Вместе с тем, Путин настолько увлечен войной, что найдет способы для мобилизации резервов. Поэтому Россия, вероятно, продолжит жертвовать людьми и техникой ради продолжения военных действий. Даже несмотря на то, что украинские военные — численностью от 700 тыс. до 1 млн человек — продолжают их перемалывать с помощью западных технологий.

"Российская армия мирного времени насчитывала порядка 280 тыс. человек, плохо организованная и крайне коррумпированная. Поэтому Путину сейчас придется готовить страну к полномасштабной войне", — объяснил военный аналитик, добавив, что это безумие, но именно так и действуют диктаторы, когда теряют власть.

Напомним, что стало известно, на какие страны Путин нападет после Украины. По мнению Тины Хидашели, первой женщины, возглавившей грузинское Минобороны, Молдова и Грузия слишком малы, чтобы удовлетворить амбиции Путина, поэтому он будет наступать на близлежащие страны НАТО, о чем заявлял в своем декабрьском ультиматуме.

Ранее Фокус сообщал, что Украине стоит готовиться к длительной войне на истощение с переменными боями на передовой линии. По словам бывшего британского посла в РФ Родерика Лайна, Путин одержим войной в Украине, а конца ей не видно. Длится она не полгода, а 8,5 лет.