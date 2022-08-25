Експерт розповів, коли російські війська почнуть йти з України

За оцінками британського аналітика Майкла Кларка, без масштабної мобілізації Росію почнуть витісняти із захоплених територій у першій половині 2023 року. Солдати РФ залишаться без найнеобхіднішого, за винятком боєприпасів. Але навіть запасів артилерії у них лишається на 20-24 місяці.

Колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк оцінив час, протягом якого Путін ще зможе продовжувати свою військову кампанію в Україні. Про це повідомляє Sky News.

Без офіційного оголошення війни, яку в Росії сором'язливо називають "спеціальною військовою операцією", загальна мобілізація російських громадян буде неможлива.

Водночас в РФ вербують засуджених громадян, які відбувають тюремні терміни, а також мешканців бідних регіонів, звідки потенційних новобранців на війну заманюють грошима.

Застаріле озброєнням разом із численними повідомленнями про падіння морального духу серед росіян на передовій змушує запитати, скільки ще путінські війська протримаються на поточному рівні.

Бунти в російських військах

За словами професора Кларка, на лінії фронту в лавах ЗС РФ спостерігається неабияка кількість заколотів, що саме собою не зупинить наступ.

[ + – ] Залп із HIMARS

Російське військове командування пропонує значні суми (у 3-4 рази більше за середню місячну зарплату) для того, щоб жителів РФ — навіть без військової підготовки — підписували так звані короткострокові контракти.

Відповідь на запитання про те, скільки триватиме війна в Україні, багато в чому залежить від політичної волі. На думку Майкла Кларка, кремлівське керівництво продовжуватиме кидати молодих людей на війну. Більшість з них загинуть, а після них залишаться лише банківські рахунки.

[ + – ] Гаряча російська військова техніка

Коли закінчиться війна в Україні?

"За моїми оцінками, Росію почнуть витісняти із захоплених території в першій половині наступного року через нестачу найнеобхіднішого, чого потребує армія (за винятком хіба що артилерійських стволів і боєприпасів). Якщо, звичайно, Міноборони РФ не проведе якусь масштабну" мобілізацію", — пояснив аналітик.

[ + – ] Українські військові на фоні MLRS M270

"Навіть запасу артилерійських систем, за нашими оцінками, їм вистачить лише на 20-24 місяці", — пояснив Кларк.

Диктатор на вильоті

Разом із тим Путін настільки захоплений війною, що знайде способи для мобілізації резервів. Тому Росія, ймовірно, продовжить жертвувати людьми та технікою задля продовження воєнних дій. Незважаючи на те, що українські військові — чисельністю від 700 тис. до 1 млн осіб — продовжують їх перемелювати за допомогою західних технологій.

"Російська армія мирного часу налічувала приблизно 280 тис. осіб, погано організована і вкрай корумпована. Тому Путіну зараз доведеться готувати країну до повномасштабної війни", — пояснив військовий аналітик, додавши, що це божевілля, але саме так і діють диктатори, коли втрачають владу.

Нагадаємо, що стало відомо, на які країни Путін нападе після України. На думку Тіни Хідашелі, першої жінки, яка очолила грузинське Міноборони, Молдова та Грузія надто малі, щоб задовольнити амбіції Путіна, тому він наступатиме на прилеглі країни НАТО, про що заявляв у своєму грудневому ультиматумі.

Раніше Фокус повідомляв, що Україні варто готуватися до тривалої війни на виснаження зі змінними боями на передовій лінії. За словами колишнього британського посла в РФ Родеріка Лайна, Путін одержимий війною в Україні, а кінця їй не видно. Триває вона не пів року, а 8,5 років.