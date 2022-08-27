Военные РФ отказываются возвращаться из Казахстана, чтобы не идти на войну - ГУР

Около тысячи российских военнослужащих с полным вооружением и техникой с января 2022 года дислоцируются в Казахстане.

Российские военные, дислоцирующиеся в Казахстане, отказываются возвращаться, так как не хотят участвовать в войне против Украины. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации ведомства, формальной причиной отказа стало отсутствие специального воздушного транспорта, которое в полном составе задействовано в войне с Украиной. Однако ГУР утверждают, что на самом деле военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента.

Разведка считает, что командование России не оставляет планов полностью вывести войска с территории Казахстана, которые направили туда в январе 2022 года для подавления масштабных митингов против действующей власти. Речь идет о примерно тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые охраняют критические объекты инфраструктуры — аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур.

Как известно, для участия в полномасштабной войне в Украине Россия полностью вывела военные контингенты с вооружением и техникой с территории Таджикистана и Армении.

Напомним, масштабные протесты в Казахстане начались 2 января. Через несколько дней после этого правительство Казахстана отправилось в отставку, а протестующие в Алматы захватили администрацию, а также аэропорт. Власти страны ввели чрезвычайное положение на всей территории Казахстана, а президент Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". РФ и Беларусь направила своих военных в Казахстан, позже то же самое сделали Таджикистан и Кыргызстан. Президент Казахстана приказал армии стрелять на проражение по митингующим. 10 января власти Казахстана заявили, что восстановили "порядок" в стране. А 19 января Токаев отменил чрезвычайное положение по всей стране.

Фокус ранее писал о том, что ночью 27 августа российские оккупанты снова обстреляли украинские города. В Харькове пострадала школа в центре города, а также историческое здание. В Запорожской области зафиксировали 16 прилетов.