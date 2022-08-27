Військові РФ відмовляються повертатися з Казахстану, щоб не йти на війну — ГУР

Близько тисячі російських військовослужбовців із повним озброєнням та технікою з січня 2022 року дислокуються у Казахстані.

Російські військові, які дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатися, оскільки не хочуть брати участь у війні проти України. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією відомства, формальною причиною відмови стала відсутність спеціального повітряного транспорту, який у повному складі задіяний у війні з Україною. Однак ГУР стверджує, що насправді військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту.

Розвідка вважає, що командування Росії не залишає планів повністю вивести війська з території Казахстану, які направили туди в січні 2022 року для придушення масштабних мітингів проти чинної влади. Йдеться приблизно тисячі військовослужбовців із повним озброєнням і технікою, які охороняють критичні об'єкти інфраструктури — аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром "Байконур".

Як відомо, для участі в повномасштабній війні в Україні Росія повністю вивела військові контингенти із озброєнням і технікою з території Таджикистану та Вірменії.

Нагадаємо, масштабні протести в Казахстані розпочалися 2 січня. Через кілька днів після цього уряд Казахстану вирушив у відставку, а протестувальники в Алмати захопили адміністрацію, а також аеропорт. Влада країни ввела надзвичайний стан на всій території Казахстану, а президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". РФ і Білорусь направила своїх військових у Казахстан, пізніше те саме зробили Таджикистан і Киргизстан. Президент Казахстану наказав армії стріляти на поразку мітингувальників. 10 січня влада Казахстану заявила, що відновила "порядок" у країні. А 19 січня Токаєв скасував надзвичайний стан у всій країні.

Фокус раніше писав, що вночі 27 серпня російські окупанти знову обстріляли українські міста. У Харкові постраждала школа в центрі міста, а також історична будівля. У Запорізькій області зафіксували 16 прильотів.