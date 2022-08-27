Россия продолжает обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей - МВД

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары с применением стрелкового оружия, автоматических гранатометов, минометов и реактивной артиллерии.

Российские войска продолжают обстреливать приграничье Сумщины и Черниговщины. Об этом сообщает МВД Украины.

По информации ведомства, 26 августа враг наносил удары с применением стрелкового оружия, автоматических гранатометов, минометов и реактивной артиллерии по Великописаревской, Миропольской, Хотинской, Белопольской, Эсманьской и Шалыгинской общинах Сумской области и Семеновской территориальной община Черниговской области.

"Утром противник накрыл территорию Великописаревской общины из 82-мм минометов и РСЗО "Град". После обеда российские военные нанесли удар по территории Краснопольской общины", — сообщают в ведомстве.

В течение суток оккупанты трижды обстреливали территорию Белопольского общества из минометов и автоматических гранатометов, а также из 120 мм минометов войска РФ обстреляли территории Хотинской, Миропольской, Эсманьской и Семеновской общин. Кроме того, россияне дважды обстреляли Шалигинскую территориальную общину зажигательными боеприпасами из РСЗО и из 120 мм минометов.

Напомним, в День Независимости Украины 24 августа украинские военные сбили два российских беспилотника над Черниговской областью. В тот день за сутки в регионе семь раз объявляли воздушную и ракетную тревоги. Позже стало известно, что взрывы, которые слышали местные жители, это не прилеты вражеских ракет, а успехи ВСУ. Сбитые в тот день украинскими военными российские БПЛА принадлежат к семейству беспилотников "Орлан". Россия использует их для ведения разведки, наблюдения и наведения артиллерии на украинские позиции.

Фокус ранее писал о том, что власти могут провести обязательную эвакуацию мирного населения из Харьковской области, а также Николаевской и Запорожской областей. Такое заявление сделала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на сегодняшний день оснований для обязательной эвакуации населения из Харькова и Харьковской области нет. Тем не менее руководство региона разрабатывает такой план.