Росія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей — МВС

Минулої доби російські війська завдали ударів із застосуванням стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, мінометів і реактивної артилерії.

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Про це повідомляє МВС України.

За інформацією відомства, 26 серпня ворог завдав ударів із застосуванням стрілецької зброї, автоматичних гранатометів, мінометів і реактивної артилерії по Великописарівській, Миропільській, Хотинській, Білопольській, Есманській і Шалигінській громадах Сумської області й Семенівській територіальній громаді.

"Вранці противник накрив територію Великописарівської громади з 82-мм мінометів і РСЗВ "Град". Після обіду російські військові завдали удару по території Краснопільської громади", — повідомляють у відомстві.

Протягом доби окупанти тричі обстрілювали територію Білопільського товариства з мінометів і автоматичних гранатометів, а також зі 120 мм мінометів війська РФ обстріляли території Хотинської, Миропільської, Есманської та Семенівської громад. Крім того, росіяни двічі обстріляли Шалігінську територіальну громаду запальними боєприпасами з РСЗВ та зі 120 мм мінометів.

Нагадаємо, у День Незалежності України 24 серпня українські військові збили два російські безпілотники над Чернігівською областю. Того дня за добу у регіоні сім разів оголошували повітряну та ракетну тривоги. Згодом стало відомо, що вибухи, які чули місцеві жителі, — це не прильоти ворожих ракет, а успіхи ЗСУ. Збиті того дня українськими військовими російські БПЛА належать до сімейства безпілотників "Орлан". Росія використовує їх для розвідки, спостереження та наведення артилерії на українські позиції.

Фокус раніше писав про те, що влада може провести обов'язкову евакуацію мирного населення з Харківської області, а також Миколаївської та Запорізької областей. Таку заяву зробила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону. Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на сьогодні підстав для обов'язкової евакуації населення з Харкова та Харківської області немає. Проте керівництво регіону розробляє такий план.