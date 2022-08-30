Дети сожгли макет установки "Град" в Воронежской области (видео)

Двое детей шести и семи лет залезли в кабину макета РСЗО и подожгли обшивку сидений. Местные власти хотят восстановить макет машины в ближайшее время. Дети во время инцидента не пострадали, в украинских пабликах их назвали "партизанами".

Двое детей шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град" в Воробьевском районе Воронежской области России. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточняется, дети пролезли через нижний люк под коробкой передач в кабину макета установки, где подожгли обшивку сидений. В результате площадь возгорания составила два квадратных метра, пишет агентство.

Спасатели ликвидировали пожар, дети не пострадали.

Районные власти уже сообщили о том, что намерены в ближайшее время восстановить макет "Града".

В украинских пабликах, в свою очередь, детей в шутку называют "партизанами".

Напомним, 26 августа в России заявили о задержании "агента украинской разведки", который якобы следил за военными объектами в Курске. По утверждению росСМИ, в его доме во время обыска якобы обнаружили "спецтехнику" и "литературу по снайперской подготовке, партизанской войне и работе спецслужб".

Днем ранее, 25 августа, ФСБ задержала "сторонника Азова", который, по их мнению, планировал теракты в Калининграде. Российские спецслужбы заявили, что мужчина хотел взорвать объекты Балтийского флота и совершить теракт в аэропорту "Храброво".