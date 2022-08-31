"Есть панические настроения у населения": мэр Энергодара рассказал, как живет город

По словам Дмитрия Орлова, многие горожане хотят выехать на неоккупированную территорию, но россияне не выпускают даже детей.

Энергодар находится под постоянными обстрелами, поэтому многие местные жители хотят покинуть город, рассказал "Радио Свобода" городской голова Дмитрий Орлов.

"Сегодня более или менее спокойно, если это можно так назвать, но мы видим, что обстрелы не утихают ни днем, ни ночью. Обстреливается и инфраструктура города, и непосредственно жилые кварталы. К сожалению, есть раненые, — сказал Орлов. — Есть панические настроения у населения, которое пытается как можно скорее покинуть Энергодар и уехать на подконтрольную Вооруженным силам Украины территорию, которая более спокойна. Но оккупанты и здесь преграды делают: не выпускают местное население — ни детей, ни женщин".

По словам мэра, в Энергодаре до российского вторжения жило около около 53 тыс. человек, сейчас около половины жителей уже выехало из города. Однако большинство работников Запорожской атомной станции остаются, так как АЭС невозможно моментально остановить.

"Кроме них больше никто не сможет использовать свои профессиональные навыки ради ядерной и радиационной безопасности. Поэтому, испытывая психологическое и даже физическое давление, они вывозят свои семьи на подконтрольную ВСУ территорию, возвращаются в город и выполняют свои должностные обязанности очень отважно и профессионально", — подчеркнул Дмитрий Орлов.

Он отметил, что сотрудники АЭС и другие горожане надеются, что миссия МАГАТЭ сделает выводы относительно нахождения российских военных, их техники и боеприпасов на территории станции и в итоге 30-километровая зона вокруг объекта будет демилитаризована.

"Потому что использовать крупнейшую в Европе атомную станцию ​​как площадку для поля боя – это просто преступление, которое может привести к непредсказуемым последствиям мирового масштаба", – сказал мэр.

Как сообщалось, утром 31 августа инспекторы МАГАТЭ направились из Киева на Запорожскую АЭС. Они должны проверить повреждения, оценить безопасность и методы работы объекта. Ставленник российских оккупантов Евгений Балицкий рассказал, что специалисты МАГАТЭ должны пробыть на АЭС один день. Делегация заедет на захваченную территорию через Васильевку рядом с линией фронта и сразу отправится в Энергодар.