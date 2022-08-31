"Є панічні настрої у населення": мер Енергодара розповів, як живе місто

За словами Дмитра Орлова, багато містян хочуть виїхати на неокуповану територію, але росіяни не випускають навіть дітей.

Енергодар знаходиться під постійними обстрілами, тому багато місцевих жителів хочуть залишити місто, розповів "Радіо Свобода" міський голова Дмитро Орлов.

"Сьогодні більш-менш спокійно, якщо це можна так назвати, але ми бачимо, що обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі. Обстрілюється й інфраструктура міста, і безпосередньо житлові квартали. На жаль, є поранені, — сказав Орлов. — Є панічні настрої у населення, яке намагається якнайшвидше покинути Енергодар і виїхати на підконтрольну Збройним силам України територію, яка спокійніша. Але окупанти і тут перепони роблять: не випускають місцеве населення — ні дітей, ні жінок".

За словами мера, в Енергодарі до російського вторгнення мешкало приблизно 53 тис. осіб, зараз майже половина жителів уже виїхали з міста. Проте більшість працівників Запорізької атомної станції залишаються, оскільки АЕС неможливо миттєво зупинити.

"Крім них більше ніхто не зможе використати свої професійні навички заради ядерної та радіаційної безпеки. Тому, відчуваючи психологічний і навіть фізичний тиск, вони вивозять свої сім'ї на підконтрольну ЗСУ територію, повертаються у місто та виконують свої посадові обов'язки дуже відважно та професійно", — наголосив Дмитро Орлов.

Він зазначив, що співробітники АЕС та інші містяни сподіваються, що місія МАГАТЕ зробить висновки щодо знаходження російських військових, їх техніки та боєприпасів на території станції і зрештою 30-кілометрова зона навколо об'єкта буде демілітаризована.

"Бо використовувати найбільшу в Європі атомну станцію як майданчик для поля бою — це просто злочин, який може призвести до непередбачуваних наслідків світового масштабу", — сказав мер.

Як повідомлялося, вранці 31 серпня інспектори МАГАТЕ вирушили з Києва на Запорізьку АЕС. Вони повинні перевірити пошкодження, оцінити безпеку та методи роботи об'єкта. Ставник російських окупантів Євген Балицький розповів, що фахівці МАГАТЕ мають пробути на АЕС один день. Делегація заїде на захоплену територію через Василівку поряд із лінією фронту й одразу вирушить в Енергодар.