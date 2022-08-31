США должны предоставить Украине оружие для ударов по России, — генерал

По словам бригадного генерала Марка Арнольда, начало конца для войск РФ в Украине — в уничтожении линий снабжения. Сделать это нужно и на границе, и на сотнях километров вглубь РФ.

Бригадный генерал США Марк Арнольд призвал США и союзников передать Украине вооружения, с помощью которых можно было бы наносить удары по территории России. Об этом сообщает Newsweek.

Арнольд уточнил, что имел в виду не только территорию Крыма, которая находятся под российской оккупацией.

"США и НАТО говорят: не наносите удары по территории России, но это лишено смысла, — заявил он. — Начало конца для российских войск в Украине — в уничтожении линий снабжения горючим, боеприпасами и военной техникой. И сделать это нужно как на границе, так и на сотнях километров вглубь РФ".

По словам Арнольда, НАТО необходимо изменить свою позицию насчет запрета на удары по российским территориям.

"Нужно дать Украине такое оружие, которое могло бы разбить россиян в самой России", — пояснил свое видение генерал.

[ + – ] Марк Арнольд считает, что НАТО необходимо изменить свою позицию насчет запрета на удары по территории России. Фото: Генштаб ВСУ

В начале июня на совместном брифинге с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина гарантировала США, что поставленные американцами системы вооружений, в частности HIMARS, не будут применяться для ударов по территории РФ.

Напомним, что Россия готовилась к войне с НАТО, чтобы расколоть Альянс. А Венгрия уже действует в интересах Кремля. После Украины войска РФ могли вторгнуться в Молдову или страны Балтии.

Ранее Фокус сообщал, что на херсонском направлении идут ожесточенные бои, а успех зависит от резервов ВСУ. Несмотря на неравные силы по части количества артиллерийских систем и боеприпасов, наступление ВСУ идет широким фронтом.