За словами бригадного генерала Марка Арнольда, початок кінця для військ РФ в Україні — у знищенні ліній постачання. Зробити це потрібно і на кордоні, і на сотнях кілометрів углиб РФ.

Бригадний генерал США Марк Арнольд закликав США та союзників передати Україні озброєння, за допомогою яких можна було б завдавати ударів територією Росії. Про це повідомляє Newsweek.

Арнольд уточнив, що мав на увазі не лише територію Криму, яка знаходиться під російською окупацією.

"США і НАТО кажуть: не завдавайте ударів по території Росії, але це не має сенсу, — заявив він. — Початок кінця для російських військ в Україні — у знищенні ліній постачання пальним, боєприпасами та військовою технікою. І зробити це потрібно як на кордоні, так і на сотнях кілометрів углиб РФ".

За словами Арнольда, НАТО необхідно змінити свою позицію щодо заборони ударів по російських територіях.

"Потрібно дати Україні таку зброю, яка б могла розбити росіян у самій Росії", — пояснив своє бачення генерал.

[ + – ] Марк Арнольд вважає, що НАТО необхідно змінити свою позицію щодо заборони ударів по території Росії. Фото: Генштаб ВСУ

На початку червня на спільному брифінгу за участю генсека НАТО Єнса Столтенберга держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна гарантувала США, що поставлені американцями системи озброєнь, зокрема HIMARS, не будуть застосовуватися для ударів по території РФ.

Нагадаємо, що Росія готувалася до війни з НАТО, щоб розколоти Альянс. А Угорщина вже діє на користь Кремля. Після України війська РФ могли вторгнутися до Молдови чи країн Балтії.

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