Сотни тысяч украинцев погибли в результате вторжения ВС РФ, — генерал Кривонос (видео)

Украина, по словам топ-офицера, в первые месяцы большой войны выстояла не из-за действий власти, а благодаря самоорганизации нашего общества.

Сотни тысяч украинцев погибли в результате полномасштабного вторжения ВС РФ. Об этом в эфире Youtube-канала Ukrainian Media Network заявил генерал-майор ВСУ, экс-замкомандира Сил специальных операций Сергей Кривонос.

По его словам, Украина в первые месяцы полномасштабного вторжения смогла выстоять не благодаря действиям власти, а самоорганизации украинского общества.

Кривонос утверждает, что часть граждан, не дожидаясь каких-нибудь команд от руководства страны, взяла в руки оружия и начала отражать военную агрессию РФ. Самоорганизацию украинского общества генерал-майор ВСУ называет большим достижением, которое позволяет украинцам задать вопросы представителям власти о бездеятельности в первые месяцы вторжения.

"А почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших, — за что они погибли? Почему они погибли, что вы сделали, чтобы сохранить их жизни и нашу независимость? Рассказы о том, что это несвоевременно, — это попытка замылить память, стереть историю", — продолжил Кривонос и добавил, что руководству страны не удастся "стереть кровь погибших", которые исчесляются сотнями тысяч.

[ + – ] Сергей Кривонос назвал потери Украины в ходе полномасштабной войны

Стоит отметить, что Сергей Кривонос сделал заявление о потерях Украины в ходе полномасштабной войны через несколько дней после того, как генерал-майор украинской армии стал фигурантом расследования ГБР о хищении имущества международного аэропорта "Жуляны" в Киеве. В частности, правоохранители изучают целесообразность приказов военнослужащим, которые участвовали в защите стратегического объекта, по изъятию транспорта "воздушной гавани".

Напомним, что в конце августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые озвучил потери Украины в ходе полномасштабной войны. По словам генерала армии, с первого дня вторжения погибли около 9 тысяч украинских военнослужащих.