Хищение транспорта аэропорта "Киев": генерал Кривонос фигурирует в расследовании ГБР

Проверяется и приказ о повреждении взлетно-посадочных полос, возможно отданный без военной необходимости. С начала активной фазы войны обороной аэропорта "Киев" руководил генерал-майор Сергей Кривонос.

Государственное бюро расследований проводит разбирательство в связи с хищением имущества аэропорта "Киев" в первые дни после начала масштабного российского вторжения. Проверяется целесообразность приказов военным по изъятию транспорта аэропорта. Об этом сообщает ГБР.

"Бюро действительно открыло уголовное производство по факту хищения имущества аэропорта", — говорится в сообщении представителей силового ведомства.

В рамках начатого производства из-за возможного превышения военным должностным лицом служебных полномочий проверяется обоснованность приказов военнослужащим по изъятию транспортных средств и прочего имущества аэропорта.

Более того, расследуется целесообразность приказа о повреждении взлетно-посадочных полос аэропорта, что, возможно, не было сопряжено с военной необходимостью.

При этом в пресс-службе ГБР отметили важность проверки фактов перед публикацией сообщений о подозрении в отношении военных.

"ГБР не занималось и не будет заниматься преследованием военнослужащих, защищающих Родину, однако будет решительно пресекать попытки нажиться на войне", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению Генштаба, с начала интенсивной фазы войны в Украине обороной аэропорта "Киев" руководил генерал-майор запаса Сергей Кривонос. При этом отмечается, что он был добровольцем с боевым опытом обороны Краматорского аэродрома 2014 года. На военную службу его не призывали. Впоследствии за оборону аэропорта "Киев" несла ответственность Территориальная оборона.

[ + – ] Фото: УНИАН | Генерал-майор Сергей Кривонос

В Генштабе также попросили представителей общественности воздержаться от публичных оценок действий военнослужащих, логистики и снабжения армии.

Напомним, что ГБР открыло производство в отношении нардепов и бизнесменов из т.н. "Батальона Монако". В списке подозреваемых — более 80 человек, например депутаты Игорь Абрамович и Вадим Столар.

Ранее Фокус сообщал, что мэр Харькова уволил чиновника за фото из Ниццы во время войны. После возмущения общественности руководитель Департамента по земельным ресурсам Харькова Сергей Колесник удалил фотографии, сделанные во Франции. Тем не менее, чиновник остался без должности.