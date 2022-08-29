Розкрадання транспорту аеропорту "Київ": генерал Кривонос фігурує у розслідуванні ДБР

Перевіряється і наказ про пошкодження злітно-посадкових смуг, можливо, відданий без військової необхідності. З початку активної фази війни обороною аеропорту "Київ" керував генерал-майор Сергій Кривонос.

Державне бюро розслідувань проводить розгляд у зв'язку з розкраданням майна аеропорту "Київ" у перші дні після початку масштабного російського вторгнення. Перевіряється доцільність наказів військовим щодо вилучення транспорту аеропорту. Про це повідомляє ДБР.

"Бюро справді відкрило кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту", — йдеться у повідомленні представників силового відомства.

У межах розпочатого провадження через можливе перевищення військовим посадовцем службових повноважень перевіряється обґрунтованість наказів військовослужбовцям щодо вилучення транспортних засобів та іншого майна аеропорту.

Щобільше, розслідується доцільність наказу про пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що, можливо, не пов'язано з військовою необхідністю.

Водночас у пресслужбі ДБР наголосили на важливості перевірки фактів перед публікацією повідомлень про підозру щодо військових.

"ДБР не займалося і не займатиметься переслідуванням військовослужбовців, які захищають Батьківщину, проте рішуче припинятиме спроби нажитися на війні", — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням Генштабу, від початку інтенсивної фази війни в Україні обороною аеропорту "Київ" керував генерал-майор запасу Сергій Кривонос. Разом з тим наголошується, що він був добровольцем із бойовим досвідом оборони Краматорського аеродрому 2014 року. На військову службу його не призивали. Згодом за оборону аеропорту "Київ" відповідала Територіальна оборона.

[ + – ] Фото: УНІАН | Генерал-майор Сергій Кривонос

У Генштабі також попросили представників громадськості утриматися від публічних оцінок дій військовослужбовців, логістики та постачання армії.

Нагадаємо, що ДБР відкрило виробництво щодо нардепів та бізнесменів з так званого "Батальйону Монако". У списку підозрюваних — понад 80 осіб, наприклад, депутати Ігор Абрамович та Вадим Столар.

Раніше Фокус повідомляв, що мер Харкова звільнив чиновника за фото із Ніцци під час війни. Після обурення громадськості керівник Департаменту із земельних ресурсів Харкова Сергій Колесник вилучив фотографії, зроблені у Франції. Проте чиновник залишився без посади.