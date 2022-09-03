В Украине погиб главарь подмосковной ОПГ, осужденный на 25 лет за убийства (фото)

По данным журналистов, жертвами преступной группы Ивана Непаратова стали пять человек. Он отсидел 12 лет, после чего отправился в Украину. Путин посмертно наградил его медалью "За отвагу".

В ходе боестолкновений в Украине погиб Иван Непаратов, осужденный в России на 25 лет за убийства, разбой, похищения, вымогательства и прочие преступные деяния. Президент РФ Владимир Путин наградил его посмертно. Об этом сообщает проект Gulagu.net, однако без ссылки на источники происхождения материалов.

Отмечается, что Непаратов совместно с восемью подельниками был осужден в 2013 году. Следствие пришло к выводу, в период 2009-2010 гг. жертвами преступной группы стали пять человек, убийства имели место в районе подмосковного Сергиева Посада.

В вину подозреваемым из ОПГ вменялось: пять убийств, три разбойных нападения, вымогательство, мошенничество и ряд других преступлений. По сравнению с другими, главарь банды был приговорен к наибольшему сроку лишения свободы — 25 годам.

По данным российского Следственного комитета, некоторые из погибших были должниками Непаратова, другие же погибли в ходе разбоев.

Непаратов в течение 12 лет отбывал наказание, а после отправился на войну в Украину.

В справке о смерти отмечается, что мужчина погиб 5 августа в районе города Бахмута Донецкой области из-за "огнестрельного взрывного осколочного проникающего сквозного ранения головы".

Согласно опубликованной информации, 16 августа российский президент Владимир Путин наградил Непаратова за проявленные "мужество и героизм", в подтверждение исследователи опубликовали фото самой медали "За отвагу" и выписки из президентского указа.

[ + – ] Российский президент Владимир Путин наградил Непаратова за проявленные "мужество и героизм" [ + – ] Российский президент Владимир Путин наградил Непаратова за проявленные "мужество и героизм" [ + – ] Российский президент Владимир Путин наградил Непаратова за проявленные "мужество и героизм" [ + – ] Российский президент Владимир Путин наградил Непаратова за проявленные "мужество и героизм" [ + – ] Российский президент Владимир Путин наградил Непаратова за проявленные "мужество и героизм"

Напомним, что Евгений Пригожин лично занимается вербовкой заключенных в "ЧВК Вагнера". По словам правозащитницы Ольги Романовой, осужденных российских граждан направляют в Украину на полгода, после чего они могут получить помилование, если вернутся обратно.

Ранее Фокус сообщал, что руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пообещал осужденным, что за зверства над украинцами их наказывать не будут. Но вместе с тем и пригрозил расстрелом за попытки бегства или сдачи в плен.