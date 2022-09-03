В Україні загинув ватажок підмосковної ОЗУ, засуджений до 25 років за вбивства (фото)

За даними журналістів, жертвами злочинної групи Івана Непаратова стали п'ятеро людей. Він відсидів 12 років, після чого вирушив в Україну. Путін посмертно нагородив його медаллю "За відвагу".

У процесі бойових зіткнень в Україні загинув Іван Непаратов, засуджений у Росії на 25 років за вбивства, розбій, викрадення, здирства й інші злочинні діяння. Президент РФ Володимир Путін нагородив його посмертно. Про це повідомляє проєкт Gulagu.net, проте без посилання джерела походження матеріалів.

Зазначається, що Непаратов спільно з вісьмома спільниками був засуджений у 2013 році. Слідство дійшло висновку, що в період 2009-2010 років жертвами злочинної групи стали п'ятеро людей, вбивства скоювались у районі підмосковного Сергієвого Посаду.

Підозрюваних з ОЗУ звинувачували в таких злочинах: п'ять убивств, три розбійні напади, здирство, шахрайство та низка інших. Порівняно з іншими, ватажка банди було засуджено до найбільшого терміну позбавлення волі — 25 років.

За даними російського Слідчого комітету, деякі із загиблих були боржниками Непаратова, інші ж загинули під час розбоїв.

Непаратов протягом 12 років відбував покарання, а потім вирушив на війну в Україну.

У довідці про смерть зазначається, що чоловік загинув 5 серпня в районі міста Бахмут Донецької області через "вогнепальне вибухове осколкове проникне наскрізне поранення голови".

Згідно з опублікованою інформацією, 16 серпня російський президент Володимир Путін нагородив Непаратова за проявлені "мужність і героїзм", на підтвердження дослідники опублікували фото власне медалі "За відвагу" та витяги з президентського указу.

[ + – ] Російський президент Володимир Путін нагородив Непаратова за виявлені "мужність та героїзм" [ + – ] Російський президент Володимир Путін нагородив Непаратова за виявлені "мужність та героїзм" [ + – ] Російський президент Володимир Путін нагородив Непаратова за виявлені "мужність та героїзм" [ + – ] Російський президент Володимир Путін нагородив Непаратова за виявлені "мужність та героїзм" [ + – ] Російський президент Володимир Путін нагородив Непаратова за виявлені "мужність та героїзм"

Нагадаємо, що Євген Пригожин особисто займається вербуванням ув'язнених у "ПВК Вагнера". За словами правозахисниці Ольги Романової, засуджених російських громадян відправляють в Україну на пів року, після чого вони можуть отримати помилування, якщо повернуться назад.

Раніше Фокус повідомляв, що керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин пообіцяв засудженим, що за звірства над українцями їх не каратимуть. Але водночас і погрожував розстрілом за спроби втечі чи здавання у полон.