Бронемобиль "Тигр" за €300 000: военные РФ продают военную технику в интернете

Популярная российская онлайн-площадка для частных объявлений наводнена современной российской экипировкой и военным транспортом. Бронежилет со шлемом обойдется в 288 евро.

Результаты журналистского расследования показали, что коррумпированные путинские генералы зарабатывают на армии миллиарды, пока солдаты продают украденную экипировку и транспорт на сайтах частных объявлений. Об этом сообщает The Sun.

Популярная российская онлайн-площадка для частных объявлений буквально наводнена фотографиями современной российской экипировки, пишет британское СМИ. В то же время, некоторых солдат ВС РФ можно видеть на фронте в Украине плохо экипированными и недостаточно вооруженными.

[ + – ] Бронежилеты российской армии

Эксперт по оружию Сэм Крэнни-Эванс из аналитического центра RUSI сообщил, что практика продажи военной техники российскими офицерами очень популярна.

Зарплаты российских военных настолько низкие, что в качестве дополнительного дохода они продают все, что попадается под руку.

[ + – ] Российская военная техника, выставленная на продажу на Авито

Зачастую новые бронежилеты и прочая экипировка идут не военнослужащим, а сразу выставляются на продажу. Порой новобранцам даже приходится покупать все необходимое в интернете, чтобы хоть как-то себя защитить.

Бронежилет из тех, которые используются на передовой путинской армией, на российском аналоге eBay можно приобрести примерно за 100 евро. В продаже есть также высокотехнологичная экипировка "Ратник", каски и транспортные средства.

[ + – ] Боевая экипировка "Ратник", которую называют "комплектом солдата будущего".

Бронежилет со шлемом обойдется в 288 евро, а пара гранитных пуленепробиваемых пластин — около 150 евро.

Данные геолокации показывают, что некоторые из анонимных продавцов находятся поблизости с известными военными базами ВС РФ.

Один из продавцов разместил объявление о продаже боевой машины ГАЗ 2330 "Тигр", которая используется российскими войсками с 2006 года. "Тигр" оснащен бронепластинами, противоосколочной защитой и окнами с пуленепробиваемыми стеклами.

[ + – ] Бронемобиль "Тигр".

Продавец утверждает, что объявление реальное и просит звонить только по делу. Данные геолокации указывают на то, что объявление было размещено возле военной базы в Подмосковье.

Эта очевидная коррупция идет с самого верха, говорят расследователи, напоминая, что в рейтинге Transparency International 2021 года Российская Федерация заняла 136 строчку из 180.

Ник Браун из компании Janes отмечает, что все это происходит на фоне неудач одной из крупнейших армий мира в Украине.

Напомним, что на херсонском направлении идут ожесточенные бои. Наступление ВСУ движется широким фронтом. Вместе с тем, отмечается, что у группировки ВС РФ практически неограниченный запас артиллерийских систем, боеприпасов к ним и прочего.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине проводят конкурс на лучшее послание Путину для снарядов ВСУ. А украинские артиллеристы "переадресуют" их незваным гостям.