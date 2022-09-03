Бронемобіль "Тигр" за €300 000: військові РФ продають військову техніку в інтернеті

Популярний російський онлайн-майданчик для приватних оголошень наповнений сучасним російським спорядженням і військовим транспортом. Бронежилет із шоломом коштуватиме 288 євро.

Результати журналістського розслідування показали, що корумповані путінські генерали заробляють на армії мільярди, поки солдати продають вкрадене спорядження і транспорт на сайтах приватних оголошень. Про це повідомляє The Sun.

Популярний російський онлайн-майданчик для приватних оголошень буквально наповнений фото сучасного російського спорядження, пише британське ЗМІ. Водночас, деяких солдат ЗС РФ можна бачити на фронті в Україні погано спорядженими та недостатньо озброєними.

[ + – ] Бронежилети російської армії

Експерт зі зброї Сем Кренні-Еванс з аналітичного центру RUSI повідомив, що практика продажу військової техніки російськими офіцерами дуже популярна.

Зарплати російських військових настільки низькі, що як додатковий дохід вони продають усе, що трапляється під руку.

[ + – ] Російська військова техніка, виставлена на продаж на Авіто

Найчастіше нові бронежилети й інше спорядження йдуть не військовослужбовцям, а одразу виставляються на продаж. Деколи новобранцям навіть доводиться купувати все необхідне в інтернеті, щоб хоч якось себе захистити.

Бронежилет із тих, що використовуються на передовій путінською армією, на російському аналозі eBay можна придбати приблизно за 100 євро. У продажу є також високотехнологічне спорядження "Ратник", каски та транспортні засоби.

[ + – ] Бойове спорядження "Ратник", яке називають "комплектом солдата майбутнього"

Бронежилет із шоломом коштуватиме 288 євро, а пара гранітних куленепробивних пластин — приблизно 150 євро.

Дані геолокації показують, що деякі з анонімних продавців знаходяться поблизу відомих військових баз ЗС РФ.

Один із продавців розмістив оголошення про продаж бойової машини ГАЗ 2330 "Тигр", яка використовується російськими військами з 2006 року. "Тигр" оснащений бронепластинами, протиосколковим захистом і вікнами з куленепробивним склом.

[ + – ] Бронемобіль "Тигр"

Продавець стверджує, що оголошення реальне і просить дзвонити лише у справі. Дані геолокації вказують на те, що оголошення було розміщено біля військової бази у Підмосков'ї.

Ця очевидна корупція йде із самого верху, кажуть розслідувачі, нагадуючи, що в рейтингу Transparency International 2021 року Російська Федерація посіла 136 рядок зі 180.

Нік Браун із компанії Janes зазначає, що все це відбувається на тлі невдач однієї з найбільших армій світу в Україні.

Нагадаємо, що на херсонському напрямку йдуть запеклі бої. Наступ ЗСУ рухається широким фронтом. Разом із тим, зазначається, що угруповання ЗС РФ має практично необмежений запас артилерійських систем, боєприпасів до них та іншого.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні проводять конкурс на найкраще послання Путіну для снарядів ЗСУ. А українські артилеристи "переадресують" їх непроханим гостям.