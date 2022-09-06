Россия не в состоянии выиграть войну в Украине, — экс-помощник Маргарет Тэтчер

По оценкам Нила Гардинера, сейчас Альянс намного сильнее, чем в любое время за последние десятилетия. А Лиз Трасс занимает еще более жесткую позицию в отношении РФ, чем бывший британский премьер Борис Джонсон.

Нил Гардинер, бывший директор Центра свободы Маргарет Тэтчер заявил, что Великобритания и при новом премьер-министре будет возглавлять международные усилия, направленные против российского варварства в Украине. Об этом сообщает Fox News.

Гардинер напомним, что бывшая глава британского МИДа Лиз Трасс, занявшая пост премьера, придерживается твердой позиции по отношению к российскому вторжению и поддержка Украины и в дальнейшем будет достаточно сильной.

По словам эксперта, сейчас Украина проводит крупнейшее контрнаступление.

[ + – ] ВСУ проводят наступление в Херсонской области.

"Цель, конечно, нанести поражение россиянам, выгнать их из Украины и преподнести урок Путину. Российское вторжение пошло не по первоначальному сценарию, по сути, оно было катастрофическим для россиян. Украина же сражается за свое выживание, суверенитент и самоопределение. Я ожидаю, что Британия будет на передовой фронта поддержки народа Украины в борьбе за свободу", — объяснил Гардинер.

Задача, которая стоит перед Украиной, — оттеснить россиян с территорий, которые они заняли с начала года. Но долгосрочная цель — освободить всю Украину.

Россия несет значительные потери, эта война оказалась достаточно дорогостоящей для путинской России. Россияне понесли десятки тысяч потерь. Более того, союзники НАТО объединились.

По его оценкам, сейчас Альянс намного сильнее, чем в любое время за несколько последних десятилетий.

"Эта война на истощение, Россия теряет военных и технику, это война, которую для России будет просто невозможно выиграть", — объснил он.

Если Украина нанесет РФ поражение, это будет большая победа свободного мира над силами тирании. К тому же, значительно ослабит потенциал РФ для возможных будущих атак на союзные страны НАТО.

"Не думаю, что поддержка Украины изменится с приходом нового премьера. Борис Джонсон игра заметную роль в том, что касается противостояния российской угрозе", — пояснил эксперт, добавив, что Лиз Трасс продолжит курс Джонсона и от нее стоит ожидать даже еще больших действий на российском фронте.

Великобритания в эпоху "Брекзита" будет играть очень важную роль на международной арене, поскольку лидерство США ослабевает, по его мнению Нила Гардинера, Байден был очень слабым в этом отношении.

Напомним, российские войска оказались в безвыходном положении под Херсоном. Основная группа из 15 000 войск РФ застряла в Херсонской области. ВСУ намеренно их разделяют. Сейчас россиянам не хватает базовых ресурсов, например еды.

Ранее Фокус сообщал, что Украине нужно 2-3 тыс. систем артиллерии, чтобы разбить российские войска. При достаточном объеме тяжелой артиллерии и ПВО Украина освободит свои территории, вместе с Крымом.