НАТО сильний як ніколи. Росія не може виграти війну, — експомічник Тетчер

За оцінками Ніла Гардінера, зараз Альянс набагато сильніший, ніж будь-коли за останні десятиліття. А Ліз Трасс займає ще жорсткішу позицію щодо РФ, ніж колишній британський прем'єр Борис Джонсон.

Ніл Гардінер, колишній директор Центру свободи Маргарет Тетчер заявив, що Великобританія і за нового прем'єр-міністра очолюватиме міжнародні зусилля, спрямовані проти російського варварства в Україні. Про це повідомляє Fox News.

Гардінер нагадав, що колишня глава британського МЗС Ліз Трасс, яка обійняла посаду прем'єра, дотримується твердої позиції стосовно російського вторгнення та підтримка України і надалі буде досить сильною.

За словами експерта, зараз Україна проводить найбільший контрнаступ.

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"Мета, звичайно, завдати поразки росіянам, вигнати їх з України і дати урок Путіну. Російське вторгнення пішло не за початковим сценарієм, по суті, воно було катастрофічним для росіян. Україна ж бореться за своє виживання, суверенітет і самовизначення. Я очікую, що Британія буде на передовій фронту підтримки народу України у боротьбі за свободу", — пояснив Гардінер.

Завдання, яке стоїть перед Україною, — відтіснити росіян із територій, які вони зайняли з початку року. Але довгострокова мета — звільнити всю Україну.

Росія зазнає значних втрат, ця війна виявилася досить дорогою для путінської Росії. Росіяни зазнали десятків тисяч втрат. Щобільше, союзники НАТО об'єдналися.

За його оцінками, зараз Альянс набагато сильніший, ніж будь-коли за кілька останніх десятиліть.

"Ця війна на виснаження, Росія втрачає військових і техніку, це війна, яку для Росії просто неможливо виграти", — пояснив він.

Якщо Україна завдасть РФ поразки, це буде велика перемога вільного світу над силами тиранії. До того ж значно послабить потенціал РФ для майбутніх атак на союзні країни НАТО.

"Не думаю, що підтримка України зміниться з приходом нового прем'єра. Борис Джонсон грав помітну роль у тому, що стосується протистояння російській загрозі", — пояснив експерт, додавши, що Ліз Трасс продовжить курс Джонсона і від неї варто очікувати навіть ще більших дій на російському фронті.

Великобританія в епоху "Брекзиту" відіграватиме дуже важливу роль на міжнародній арені, оскільки лідерство США слабшає, на думку, Ніла Гардінера, Байден був дуже слабким у цьому.

Нагадаємо, російські війська опинилися у безвихідному становищі під Херсоном. Основна група із 15 000 військ РФ застрягла в Херсонській області. ЗСУ навмисно їх розділяють. Наразі росіянам не вистачає базових ресурсів, наприклад їжі.

Раніше Фокус повідомляв, що Україні потрібно 2-3 тис. систем артилерії, щоб розбити російські війська. За достатнього обсягу важкої артилерії та ППО Україна звільнить свої території разом із Кримом.