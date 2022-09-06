Израиль знал о ядерном реакторе в Сирии за 5 лет до уничтожения: новые подробности операции ЦАХАЛ

В сентябре 2002 года израильская армия указывала на секретные проекты сирийской комиссии по атомной энергии. Ядерный объект был уничтожен за 4 часа.

Израильская армия знала о строительстве ядерного объекта в Сирии за 5 лет до операции по его уничтожению. Об этом говорится в секретном документе ЦАХАЛ, с которым ознакомилась редакция NEWSru.co.il.

Речь идет об операции "Outside the Box" ("Вне рамок"), когда ночью 6 сентября 2007 года ВВС Израиля уничтожили строящийся ядерный реактор в провинции Дейр эз-Зор, в 450 километрах к северу от Дамаска.

[ + – ] Объект атаковалиистребители F-16 и F-15

Объект атаковали 4 истребителя F-16 и столько же F-15.

В тайном военном документе стоит дата — сентябрь 2002 года. В нем отмечается, что сирийская комиссия по атомной энергии ведет секретные проекты.

"Имеющаяся информация не указывает на реализацию в Сирии военной ядерной программы, но говорит о работах, которые могут приблизить появление такой программы", – писали израильские военные.

[ + – ] Израильским военным хватило 4 часа, чтобы уничтожить цель в Сирии

Сирия много раз отрицала причастность разрушенного объекта к ядерным программам. Генштаб Израиля заявлял об устранении серьезной угрозу для региона.

Американские разведчики критиковали информацию об уничтожении ядерного реактора в Сирии. Они говорили о чрезмерно быстрой реакции ЦАХАЛа на сведения о прибытии в Сирию "тайного груза" из Северной Кореи. Это могли быть части оборудования для строительства реактора.

Фокус ранее писал, что израильским военным хватило 4 часа, чтобы уничтожить цель в Сирии. МАГАТЭ еще в 2011 году сообщала о строительстве ядерного реактора в Сирии.

Напомним, что Сирия 1 сентября этого года обвинила Израиль в обстреле международного аэропорта Алеппо. Иранские СМИ писали, что удар по аэропорту нанесли перед посадкой самолета из Ирана.