Ізраїль знав про ядерний реактор у Сирії за 5 років до знищення: нові подробиці операції ЦАХАЛ

У вересні 2002 року ізраїльська армія вказувала на секретні проєкти сирійської комісії з атомної енергії. Ядерний об'єкт було знищено за 4 години.

Ізраїльська армія знала про будівництво ядерного об'єкта в Сирії за 5 років до операції щодо його знищення. Про це йдеться у секретному документі ЦАХАЛ, з яким ознайомилась редакція NEWSru.co.il.

Йдеться про операцію "Outside the Box" ("Поза рамками"), коли вночі 6 вересня 2007 року ВПС Ізраїлю знищили ядерний реактор, що будується в провінції Дейр ез-Зор, за 450 кілометрів на північ від Дамаска.

[ + – ] Об'єкт атакували винищувачі F-16 та F-15

Об'єкт атакували 4 винищувачі F-16 і стільки ж F-15.

У таємному військовому документі стоїть дата — вересень 2002 року. У ньому наголошується, що сирійська комісія з атомної енергії веде секретні проєкти.

"Наявна інформація не вказує на реалізацію в Сирії військової ядерної програми, але говорить про роботи, які можуть наблизити появу такої програми", — писали ізраїльські військові.

[ + – ] Ізраїльським військовим вистачило 4 години, щоб знищити ціль в Сирії

Сирія багато разів заперечувала причетність зруйнованого об'єкта до ядерних програм. Генштаб Ізраїлю заявляв про усунення серйозної загрози регіону.

Американські розвідники критикували інформацію про знищення ядерного реактора у Сирії. Вони говорили про надмірно швидку реакцію ЦАХАЛу на відомості про прибуття в Сирію "таємного вантажу" з Північної Кореї. Це були частини устаткування для будівництва реактора.

Фокус раніше писав, що ізраїльським військовим вистачило 4 години, щоб знищити ціль у Сирії. МАГАТЕ ще у 2011 році повідомляла про будівництво ядерного реактора у Сирії.

Нагадаємо, що Сирія 1 вересня цього року звинуватила Ізраїль в обстрілі міжнародного аеропорту Алеппо. Іранські ЗМІ писали, що удар по аеропорту завдали перед посадкою літака з Ірану.