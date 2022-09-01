Атакували ракетами: Сирія звинуватила Ізраїль в обстрілі аеропорту Алеппо

Об'єктами атаки були розташовані поряд із аеропортом склади. У них потрапили чотири ракети.

У Сирії звинуватили Ізраїль в обстрілі ракетами міжнародного аеропорту Алеппо. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) цю інформацію не коментує, повідомляє newsru.co.il.

Як заявили в організації Syrian Observatory for Human Rights, об'єктами атаки були розташовані поряд з аеропортом склади. У них потрапили чотири ракети.

В Ірані ЗМІ повідомляють, що удару по аеропорту було завдано перед тим, як на посадку йшов літак з Ірану. Через це повітряне судно змінило курс та приземлилося в аеропорту Дамаска.

Крім того, у середу ввечері, 31 серпня, у Сирії знову повідомляли про нову атаку Ізраїлю. Удари зафіксовані в Дамаску та його околицях.

Раніше ми повідомляли, що Росія перекинула з Сирії до Новоросійська зенітно-ракетні комплекси С-300 попри заборону Туреччини проходити через Босфорську протоку військовим кораблям.

Також Фокус писав, що глава МЗС РФ Лавров закликав поважати територіальну цілісність Сирії та засудив удари Ізраїлю.

Додамо, що у російському Центрі із застосування ворогуючих сторін у Сирії звинуватили Ізраїль у порушенні лінії розмежування на Голанських висотах.