Атакували ракетами: Сирія звинуватила Ізраїль в обстрілі аеропорту Алеппо
Об'єктами атаки були розташовані поряд із аеропортом склади. У них потрапили чотири ракети.
У Сирії звинуватили Ізраїль в обстрілі ракетами міжнародного аеропорту Алеппо. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) цю інформацію не коментує, повідомляє newsru.co.il.
Як заявили в організації Syrian Observatory for Human Rights, об'єктами атаки були розташовані поряд з аеропортом склади. У них потрапили чотири ракети.
В Ірані ЗМІ повідомляють, що удару по аеропорту було завдано перед тим, як на посадку йшов літак з Ірану. Через це повітряне судно змінило курс та приземлилося в аеропорту Дамаска.
Крім того, у середу ввечері, 31 серпня, у Сирії знову повідомляли про нову атаку Ізраїлю. Удари зафіксовані в Дамаску та його околицях.
Раніше ми повідомляли, що Росія перекинула з Сирії до Новоросійська зенітно-ракетні комплекси С-300 попри заборону Туреччини проходити через Босфорську протоку військовим кораблям.
Також Фокус писав, що глава МЗС РФ Лавров закликав поважати територіальну цілісність Сирії та засудив удари Ізраїлю.
Додамо, що у російському Центрі із застосування ворогуючих сторін у Сирії звинуватили Ізраїль у порушенні лінії розмежування на Голанських висотах.