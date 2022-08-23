Лавров закликав поважати територіальну цілісність Сирії та засудив удари Ізраїлю

За словами глави російського МЗС, РФ засуджує практику завдання Ізраїлем ударів по території Сирії та вимагає поваги до резолюції Ради безпеки ООН.

У вівторок, 23 серпня, після переговорів із міністром закордонних справ Сирії Фейсалом Мікдадом глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що керівництво Кремля засуджує завдання Ізраїлем ударів по території Сирії і вимагає дотримання міжнародного права. Про це повідомляє портал News.ru.co.il.

"Ми рішуче засудили небезпечну практику завдання Ізраїлем ударів по сирійській території, зокрема дуже тривожний епізод, коли 10 червня був атакований міжнародний аеропорт Дамаска", — заявив Лавров, згадавши і удари по порту Тартус.

Під час брифінгу після переговорів із представниками Сирії він вимагав від Ізраїлю поваги до резолюції Ради безпеки ООН і, насамперед, до поваги суверенітету та територіальної цілісності Сирійської арабської республіки.

Нагадаємо, що Путін відмовився брати участь у Генасамблеї ООН, замість нього РФ представлятиме Сергій Лавров. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що глава Кремля не братиме участі в Генасамблеї навіть в онлайн-форматі.

Раніше Фокус повідомляв, що Лавров прокоментував візит Пелосі на Тайвань словами "що хочу, те й ворочу". На його думку, це візит високопоставленого американського чиновника — прояв вседозволеності та безкарності.

МЗС РФ також показало, як російського дипломата напували кавою в Ефіопії, куди він прибув із робочим візитом.