"Дим від кадіння": Захарова показала, як Лаврова напували кавою в Африці (відео)

Зал, де сиділи російські й ефіопські дипломати, був наповнений димом. Проте представниця МЗС РФ зазначила, що так в Ефіопії відбувається традиційна церемонія приготування кави.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вирушив у африканський тур і перебуває з робочим візитом у Ефіопії. Там його пригощали кавою в задимленому залі. Про це розповіла представниця російського МЗС Марія Захарова.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За її словами, у МЗС Ефіопії на чолі з Воркнехом Гебейєху організували для російського дипломата традиційну церемонію приготування кави. На кадрах видно задимлену залу, на підлозі лежать зелені рослини, а навколо представників двох країн ходив персонал у традиційному одязі.

Марія Захарова зазначила, що зал наповнився димом від кадіння.

"У МЗС Ефіопії на Сергія Лаврова чекала традиційна церемонія приготування кави. Це не затуманений екран, а дим від кадіння", — написала вона.

Нагадаємо, у розвідці Британії вважають, що візит Лаврова в країни Африки здійснено з метою зміцнити статус РФ як "великої держави". У Міноборони Британії заявили, що РФ намагатиметься отримати підтримку від африканських держав, які залишалися нейтральними після вторгнення в Україну, та звинуватить Захід у продовольчій кризі.

24 липня Лавров заявив, що Росія "допоможе" українцям змінити "антинародний і антиісторичний" режим в Україні. Він вважає, що український народ піддався державній пропаганді. У свою чергу, радник голови ОП Михайло Подоляк порадив йому одягати головний убір, пересуваючись під сонцем.