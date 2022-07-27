"Дым от воскурений": Захарова показала, как Лаврова поили кофе в Африке (видео)

Зал, где сидели российских и эфиопский дипломаты, был наполнен дымом. Однако представительница МИД РФ отметила, что так в Эфиопии проходит традиционная церемония приготовления кофе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился в африканский тур и находится с рабочим визитом в Эфиопии. Там его угощали кофе в задымленном зале. Об этом рассказала представительница российского МИД Мария Захарова.

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По ее словам, в МИД Эфиопии во главе с Воркнехом Гебейеху организовали для российского дипломата традиционную церемонию приготовления кофе. На кадрах видно задымленный зал, на полу лежат зеленые растения, а вокруг представителей двух стран ходил персонал в традиционной одежде.

Мария Захарова отметила, что зал наполнился дымом от воскурений.

"В МИД Эфиопии Сергея Лаврова ожидала традиционная церемония приготовления кофе. Это не затуманенный экран, а дым от воскурений", — написала она.

Напомним, в разведке Британии считают, что визит Лаврова в страны Африки совершен с целью укрепить статус РФ, как "великого государства". В Минобороны Британии заявили, что РФ попытается заполучить поддержку от африканских государств, которые оставались нейтральными после вторжения в Украину и обвинит Запад в продовольственном кризисе.

24 июля Лавров заявил, что Россия "поможет" украинцам поменять "антинародный и антиисторический" режим в Украине. Он считает, что украинский народ поддался государственной пропаганде. В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк посоветовал ему надевать головной убор, передвигаясь под солнцем.